Zero Summit: CEOs, empreendedores e especialistas se reúnem para planejar futuro sem carbono

A preocupação com o impacto de estratégias empresariais no meio ambiente endossa a expansão do ESG, sigla para ambiental, social e governança, e que consiste num conjunto de boas práticas adotadas por empresas interessadas em manter, ao mesmo tempo, o bom desempenho financeiro e contribuir para a redução de problemas crônicos da sociedade e do meio ambiente. Uma das maneiras para se chegar a isso, ao que tudo indica, é por meio da descarbonização.

O assunto tem sido tema de discussões no Zero Summit, conferência de negócios que reunirá CEOs, empreendedores e especialistas em meio ambiente para debater o futuro sem carbono e principais oportunidades na economia Net Zero. Nesta sexta-feira, o Zero Summit encerra sua programação de dois dias de palestras na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná.

A escolha da cidade está relacionada à adoção dos princípios sustentáveis sugeridos pela ONU. Além disso, Foz do Iguaçu também sediará a 15ª Reunião Ministerial de Energia Limpa e a 9ª Reunião Ministerial da “Missão Inovação”, em 2024.

Sobre o que é o Zero Summit

O Zero Summit discute as melhores práticas e tendências de tecnologia que podem viabilizar um futuro sem carbono. Durante os dois dias de programação, assuntos como Energia, Cidades Inteligentes, Agronegócio, Finanças e Resíduos, economia circular farão parte da agenda. Entre as empresas envolvidas estão companhias como Itaipu, Cibiogas, Moss e Bunge.

Lucas Di Grassi, piloto de Fórmula E e embaixador da ONU para o Meio Ambiente é um dos destaques entre os convidados. Di Grassi media um painel sobre mobilidade no Zero Summit.

O evento também contará com uma área de expositores e terá todo o carbono compensado pela fintech ambiental Moss. A expetativa é receber cerca de 600 pessoas durante os dois dias de evento.

Como participar do Zero Summit

O Zero Summit é aberto ao público, com entrada gratuita. Para participar, interessados podem se inscrever no no site.

