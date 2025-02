Zenvia aposta em franquias e mira crescer até 30% em 2025

A Zenvia, empresa brasileira de tecnologia, está abrindo um novo canal de crescimento. Após consolidar seu portfólio de soluções de comunicação e atendimento ao cliente, a companhia aposta em franquias para ampliar sua capilaridade e chegar a mais empresas no Brasil e na América Latina. A estratégia faz parte do novo ciclo de expansão iniciado em 2025.

O modelo começou com oito unidades franqueadas e a meta é chegar a 30 unidades administradas por franquias até o fim do ano, aumentando a base de clientes em 25%. A expectativa é que as franquias assumam um papel relevante na distribuição das soluções da empresa, que busca um equilíbrio entre vendas diretas e indiretas.

“O franchising nos permite estar mais próximos dos clientes e garantir que a experiência com a Zenvia seja personalizada e eficiente”, afirma Gilsinei Hansen, chief revenue officer da Zenvia. O plano de franquias tem suporte da Abravit, aceleradora de canais de vendas indiretas.

Como funciona o modelo de franquias

As franquias da Zenvia atuam no atendimento e na distribuição das soluções da empresa. Os franqueados assumem a marca da companhia e operam como representantes locais, podendo se especializar em setores específicos como varejo, saúde, educação e serviços financeiros.

O modelo prevê participação escalável na receita recorrente e suporte contínuo da Zenvia. Segundo a empresa, o retorno sobre o investimento ocorre entre 8 e 16 meses, dependendo da região.

A origem da Zenvia

A Zenvia nasceu em 2003 , quando Cassio Bobsin fundou a empresa em uma garagem em Porto Alegre . No início, a companhia atuava como um broker de SMS , revendendo pacotes de mensagens para empresas.

Nos anos seguintes, a empresa ampliou sua atuação, adquirindo concorrentes e desenvolvendo novas tecnologias de comunicação. Em 2017, criou uma plataforma para automatizar interações entre empresas e clientes, abrindo caminho para o crescimento no segmento de experiência do consumidor.

O passo mais importante veio em 2021, com a abertura de capital na Nasdaq, em Nova York. A oferta de ações levantou 1 bilhão de reais e ajudou a financiar seis aquisições entre 2019 e 2022.

A estratégia era consolidar um portfólio completo de software para comunicação, cobrindo toda a jornada do cliente, do marketing ao pós-venda. Em 2024, essas soluções foram reunidas na Zenvia Customer Cloud, plataforma que se tornou o centro da operação da empresa.

Aposta em IA para expandir mercado

Com a Zenvia Customer Cloud, a empresa reforçou o uso de IA generativa para personalizar interações e automatizar processos. A tecnologia é aplicada em chatbots, assistentes virtuais e ferramentas de automação de marketing e vendas.

A empresa também desenvolveu agentes de IA internos, utilizados pelos próprios funcionários para otimizar processos. “Cada líder tem um time de pessoas e um time de agentes de IA”, explica Bobsin. A iniciativa aumentou a produtividade e ajudou a reduzir custos operacionais.

Para os clientes, a Zenvia oferece ferramentas para criar seus próprios agentes de IA, permitindo a automação de interações e suporte ao consumidor. O lançamento desse serviço está previsto para fevereiro de 2025.

“A inteligência artificial está deixando de ser um diferencial e se tornando um requisito básico para empresas que lidam com grandes volumes de clientes”, diz Bobsin.

Resultados de 2024 e metas para 2025

A Zenvia registrou receita de 728,2 milhões de reais nos primeiros nove meses de 2024, um crescimento de 23% em relação ao mesmo período de 2023. O terceiro trimestre do ano fechou com faturamento de 284,4 milhões de reais, alta de 30,1% na comparação anual.

Para 2025, a meta é crescer entre 25% e 30%, com margem EBITDA positiva e margem bruta entre 68% e 70%.

A empresa também segue com planos de desinvestimento no segmento de SMS, serviço que ainda gera receita, mas tem margens menores e cresce pouco. O objetivo é concentrar esforços na Zenvia Customer Cloud e ampliar o canal de franquias.

Desafios e concorrência

A Zenvia compete com empresas globais como Twilio, Infobip e Zendesk, além de concorrentes locais como Blip e Huggy. O setor está cada vez mais competitivo, com novos players explorando IA para automação de atendimento.

Outro desafio da empresa é equilibrar o crescimento e a eficiência operacional. Em janeiro de 2025, a companhia anunciou a demissão de 15% da equipe, reduzindo custos em até 35 milhões de reais.

Apesar disso, Bobsin acredita que o novo modelo de operação ajudará a empresa a crescer de forma mais eficiente. “Nosso foco agora é escalar o que construímos, trazendo inovação para nossos clientes e aumentando nossa presença no mercado”, afirma o CEO.

Próximos passos

Além da expansão das franquias, a Zenvia pretende levar o modelo para outros países da América Latina. Em 2026, a companhia quer replicar a estratégia em mercados como México e Argentina, onde já atua com soluções de comunicação.

A longo prazo, a empresa busca consolidar sua posição como líder em software de experiência do cliente na região, combinando tecnologia, IA e novos canais de distribuição.

“A experiência do cliente é o que define a competitividade das empresas hoje. Queremos ser a plataforma que viabiliza esse diferencial”, diz Bobsin.