YouTube Works Awards anuncia os finalistas. Para qual campanha vai sua torcida?

O YouTube acaba de divulgar a lista com os finalistas do YouTube Works Awards, que em sua terceira edição no Brasil premiará as campanhas mais inovadoras e eficazes no YouTube em 2021.

A escolha foi feita por um time de jurados composto de 13 grandes nomes da indústria criativa e da tecnologia. Entre eles estão João Clark, diretor de marketing do iFood; Lucia Bittar, diretora de marketing da Samsung Brasil; Felipe Simi, CEO da Soko; Felipe Silva, sócio e diretor de criação da Gana. Os ganhadores serão anunciados no dia 21 de setembro.

Quais são as categorias do YouTube Works Awards?

Deu match? Impactou? Merece replay? Foi impossível dar “skip”? Fez do limão uma limonada? São esses, de forma resumida, claro, os critérios de cada uma das cinco categorias do prêmio.

O sexto e principal deles – o Grand Play – vai para a campanha que se destacar de várias maneiras, e que da melhor forma demonstrar eficácia, criatividade, inovação, uso de dados e, por fim, resultados para os negócios da marca.

A campanha #DeixaFluir, da Johnson & Johnson, que traz uma parceria entre a marca e a Unicef para promover a dignidade menstrual, concorre a quatro categorias.

Confira, a seguir, a lista completa dos grandes finalistas do YouTube Works Awards 2022:

IMPACTOU?

Categoria: Business Impact

Reconhece as campanhas que mais geraram resultados para o negócio, seja em construção de marca, seja em vendas.

#DeixaFluir, da Johnson & Johnson

Agência: Wunderman Thompson, J3, Spark, Fleischmann e Rpretas Com milhares de visualizações e novos lares impactados, a campanha faz parte de uma parceria entre a marca e a Unicef para promover a dignidade menstrual como um direito, e não um privilégio.

Honda - The Bike Behind The Scenes, da Honda

Agência: Publicis Brasil

Numa coprodução com a Discovery Channel, a agência criou um documentário gravado no Pantanal para apresentar ao público a nova Honda Africa Twin e, assim, destacá-la em meio a concorrentes de peso, como BMW e Triumph. O resultado foi um aumento de 271% no número de visitas ao site e de 51% nos test-drives, com 100% das unidades vendidas em um mês.

Intervalo Oreo, da Mondelez Brasil

Agência: Leo Burnett Tailor Made e Media.Monks

Com a ajuda do Google, e do Director Mix, ferramenta que permite customizações por audiência, a agência criou uma série de receitas com Oreo. A partir de 15 receitas, foram criados mais de 100 conteúdos de acordo com o interesse e a audiência que a marca queria atingir, como a pipoca gamer de Oreo para fãs de games. O usuário também podia clicar para comprar os ingredientes, aumentando a penetração da marca nos lares.

Chevrolet Z71 - A picape feita para toda aventura, da Chevrolet

Agência: Commonwealth, WMcCann e Isobar

Numa brincadeira em busca de um parceiro para o cantor sertanejo Zé Felipe, a agência firmou parceria com criadores e mostrou a escolha feita por ele: a picape S10 Z71. A parceria rendeu um clipe com mais de 23 milhões de views, que ficou no top hits no YouTube Brasil, à frente de cantores como Adele e Taylor Swift. A conclusão: a picape esgotou nas concessionárias.

MERECE REPLAY?

Categoria - Social Impact

Os inscritos precisam demonstrar resultados atrelados a uma mudança de comportamento e/ou mindset que contribua para a construção de uma causa social.

Ostentação da Cultura, do Mercado Livre

Agência: GUT Agency e UM Agência de mídia

No mês da consciência negra, o Mercado Livre convidou os rappers Djonga e Tássia Reis para criarem uma música mencionando, ao invés de grandes grifes, marcas emergentes de empreendedores pretos, convidando as pessoas a visitarem os produtos dessas empresas em seu marketplace.

#DeixaFluir, da Johnson & Johnson

Agência: Wunderman Thompson, J3, Spark, Fleischmann e Rpretas

DEU MATCH?

Categoria - Best Work with Creators

Expedição ENEM, da Estácio Agência: Artplan

O vídeo mostra o trabalho da Estácio, que reuniu dados do Enem dos últimos 20 anos, e usou machine learning para clusterizar milhares de menções a dúvidas relacionadas prova no Twitter. O intuito foi encontrar os tópicos mais relevantes e criar um curso preparatório interativo, em forma de game. A iniciativa alcançou 44 milhões de pessoas.

Casa Black Friday, da Amazon

Agência: Rufus (Initiative)

A Casa Black Friday reproduziu uma casa com 25 câmeras posicionadas para flagrar, ao vivo, a rotina de seis criadores de conteúdo confinados durante cinco dias. Na ação, o público pode interagir para determinar o que aconteceria com eles. A atração pôde ser assistida tanto pelos canais da Amazon como pelos canais dos criadores.

Chevrolet Z71 - A picape feita para toda aventura, da Chevrolet

Agência: Commonwealth, WMcCann e Isobar

NÃO DEU PARA “SKIPAR”?

Categoria - The Unskippable

Essa nova categoria premia os trabalhos que, de tão criativos, conseguiram prender a atenção e engajar o público ao ponto de ele ignorar o “skip”.

#DeixaFluir, de Johnson & Johnson

Agência: Wunderman Thompson, J3, Spark, Fleischmann e Rpretas

Nescafé: Respeito ao Tempo

Agência: DPZ Nescafé, sensível ao contexto de isolamento social e home office, convidou o consumidor a pausar o tempo criando paralelos entre o tempo de preparo do café e o tempo das pessoas. Tudo isso, visto pelo ângulo do “respeito ao tempo”, e ao som de Paciência, de Lenine.

Febraban Pare e Pense

Agência: iD\TBWA Em tom bem-humorado, o vídeo traz os principais golpes financeiros, mostra como evitá-los, e divulga o portal antifraudes da Febraban, onde o usuário pode encontrar mais dicas de como se prevenir.

DO LIMÃO, UMA LIMONADA

Categoria - Meeting the Moment

Na categoria, que reconhece a capacidade de se fazer limonada com os limões que a realidade nos dá, concorrem as mesmas campanhas da categoria The Unskippable: #DeixaFluir, de Johnson & Johnson; Nescafé: Respeito ao Tempo; e Febraban Pare e Pense.