YouTube Kids e Family Link ajudam as crianças a terem uma experiência segura e divertida na internet

Toda família é única e cada uma encontra uma forma de educar suas crianças no mundo digital. Mas uma coisa em comum entre elas é a preocupação em proporcionar um ambiente seguro e saudável para esse desenvolvimento.

Recentemente, o YouTube lançou seus cinco Princípios da Juventude, que são fundamentais para a criação de um ambiente mais seguro e enriquecedor para crianças e adolescentes na plataforma e, neste texto, apresentamos soluções gratuitas que podem se adequar a famílias de todos os estilos e que permitem que os responsáveis pelas crianças realizem a gestão do acesso delas ao conteúdo que assistem: o YouTube Kids e o sistema de controles parentais no Android, o Google Family Link.

Princípios do YouTube da juventude

Eles estão no cerne do trabalho do YouTube para criar um ambiente mais seguro e enriquecedor para jovens:

A privacidade, a segurança física, a saúde mental e o bem-estar de crianças e adolescentes precisam de proteções especiais on-line. Pais e responsáveis desempenham um papel importante na definição das regras para as experiências online da sua família, especialmente para as crianças mais novas. Todas as crianças e adolescentes merecem acessar livremente conteúdo de alta qualidade e adequado à sua idade, que atenda aos seus interesses e necessidades individuais. As necessidades de desenvolvimento das crianças diferem muito das dos adolescentes e devem ser refletidas nas suas experiências online. Com proteções adequadas, as tecnologias inovadoras podem beneficiar crianças e adolescentes.

Estes princípios visam manter o foco do YouTube na segurança online de crianças e adolescentes, desenvolvendo soluções adaptáveis de proteção de acordo com a idade e promovendo a saúde mental e o bem-estar. A seguir, você pode conferir algumas destas soluções.

O que é e quem faz o YouTube Kids

O YouTube Kids é um aplicativo desenvolvido desde o início para ser uma experiência mais segura e simplificada para as crianças de até 12 anos, com ferramentas para famílias e responsáveis orientarem sua jornada. Assim, o conteúdo exibido no YouTube Kids é feito com uma combinação de filtros automatizados e revisão humana, além de feedback das famílias e responsáveis.

E, naturalmente, também pelo profissionalismo dos criadores que são exibidos na plataforma. Além de produções internacionais, alguns dos maiores sucessos do Kids são criações de brasileiros que trabalham com conteúdo sob medida para as crianças do país.

Em 2014, o publicitário e paulista radicado em Uberlândia (MG) Eduardo San Marino (41), decidiu criar um canal que considerasse adequado a seu filho caçula, nascido no ano anterior. E acabaria por dar origem a um empreendimento em tempo integral, em que uma família produz para outras famílias.

Com videoclipes originais estrelando bichinhos meigos, o canal Bolofofos é um grande hit com mais de 10 milhões de inscritos. Seu maior sucesso – o Funk do Pão de Queijo – marca 1,5 bilhão de visualizações, e o segundo lugar, Domingo Abacaxi Flamingo, já foi visto 1 bilhão de vezes. Um reconhecimento que a família aprecia muito. Segundo Eduardo, ao ouvir o Funk numa festa para crianças, "Era a música que todo mundo cantava junto: a vovó, a criança, o porteiro".

O segredo é a sensibilidade, dizem os criadores. “O Bolofofos não é só um trabalho”, afirma Duda San Marino (18), filha de Eduardo e voz dos personagens no canal. “É o nosso coração, a nossa alma em forma de projeto. É tão pessoal que temos que estar dentro de casa, que é onde a gente gosta de criar. E é assim que tem dado certo."

Outro sucesso do Kids é a artista e educadora Denise Venturini (43), criadora do canal Mabô e Fifi. Formada em Educação Artística pela Unesp (SP), ela trabalhava com projetos de musicalização em escolas. Em 2017, após uma primeira tentativa, ela lançou seu canal, no qual um cachorro e uma ararajuba (Guaruba guarouba, arara amazônica ameaçada de extinção) apresentam uma série com clássicos do repertório infantil brasileiro cantados por bichos da fauna nacional. Entre elas, um pot-pourri com A Barata Diz que Tem, Roda Pião e Dona Aranha, com 10 milhões de acessos.

O canal nasce de uma vocação que encontrou seu público. “Meu trabalho sempre se destinou ao público infantil, tanto como professora de musicalização quanto como artista, compondo músicas, cantando e criando ilustrações para livros infantis”, diz Denise. Ela encontrou no canal um jeito de falar e educar muito mais crianças. “A minha atuação ficava restrita ao presencial, em sala de aula ou em apresentações em espaços culturais. Com o canal, eu poderia alcançar mais crianças em todo o Brasil e em outros países. E a produção audiovisual também me daria uma liberdade geográfica, podendo trabalhar em casa em qualquer lugar.”

O que você pode fazer com o YouTube Kids

“Responsabilidade é a prioridade número um no YouTube e proteger as crianças é algo realmente importante”, afirma Erika Alvarez, Gerente de Polícias Públicas do YouTube.

“Crianças, assim como adultos, usam o YouTube para aprender”, diz Erika. “Então temos que, ao mesmo tempo, proteger sua experiência e incentivá-las a continuar a desenvolver sua curiosidade. Temos a responsabilidade de ser uma plataforma que não seja apenas segura para as crianças, mas que o conteúdo que elas explorem seja enriquecedor.”

“Ao longo dos anos, muito foi investido para criar e desenvolver um espaço em que crianças possam dar asas à imaginação e ao mesmo tempo um controle estrito dos vídeos que fazem parte da plataforma, dando às famílias o poder de decisão sobre o conteúdo que a criança pode ou não assistir.”, informa Amanda Berezoski, Gerente de Parcerias para conteúdos de Família e Educação do YouTube no Brasil.

“Nós temos a filosofia de que nenhuma família é igual às outras - e que suas necessidades vão mudando conforme as crianças crescem”, afirma Amanda. “Isso se reflete em como o YouTube Kids funciona, tanto oferecendo o conteúdo que as crianças querem, e adequado à sua faixa de idade, quanto dando ferramentas às famílias para personalizar o app da forma que preferirem. ”

O YouTube Kids pode ser usado via browser ou com apps para Android, iOS e também smart TVs. Com ele você pode:

Selecionar conteúdo adequado às crianças por faixas de idade: pré-escolar (até 4 anos), crianças menores (entre 5 e 8 anos) e crianças maiores (dos 9 aos 13 anos). Desbloquear todo o conteúdo do YouTube Kids, independente da idade. Ativar ou desativar a barra de pesquisa. Com a barra ativada, a criança pode procurar à vontade por vídeos; com ela desativada, fica limitada os ou escolher entre categorias disponíveis: Programas (desenhos e outros), Música (adequada para a idade), Aprender (conteúdo educacional) e Explorar (conteúdo que incentiva a explorar o mundo). Limpar o histórico de buscas e exibições. Pausar o histórico de buscas e exibições - de forma que um conteúdo que é exceção não seja acessível ou gere recomendações similares.

Todas essas opções estão disponíveis na página de perfil da criança, que é exclusiva para os responsáveis.

Como o YouTube pode contribuir na educação das crianças?

Desde 2013, o canal YouTube Edu está no ar, uma iniciativa que oferece vídeos criados por EduTubers e curados de todas as áreas do conhecimento referentes ao ambiente escolar. Este ano, o canal foi reformulado em parceria com a UNESCO, e passa a apresentar conteúdo educacional alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), com o objetivo de auxiliar estudantes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio em diferentes áreas do conhecimento, sendo uma forma de complementar e reforçar os estudos ou aprender algo novo. Nessa nova versão do YouTube Edu, também estão presentes conteúdos relacionados aos temas contemporâneos transversais da BNCC, aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dentre outros temas relevantes para a educação.

Em setembro do ano passado, foi lançado o YouTube Player for Education, uma plataforma que permite às escolas exibir vídeos do YouTube em seus sites sem anúncios, para servirem em sala de aula. Com o objetivo de auxiliar os estudantes a aplicar e absorver o que aprenderam, o YouTube lançou também o recurso Quizzes, uma nova maneira de os criadores ajudarem os espectadores a testar seus conhecimentos. Por exemplo, após postarem um vídeo sobre determinado assunto, os EduTubers podem criar um questionário na aba “Comunidade” se eu canal, com perguntas relacionadas ao que foi ensinado naquele conteúdo e inserir explicações sobre a resposta correta.

No YouTube Kids, a educação também anda de mãos dadas com a diversão. Vários canais especializados podem ser encontrados na aba “Aprender”, que apresentam temas como o alfabeto, matemática, português e línguas estrangeiras, música e até balé.

O que é o Family Link?

O Family Link é um app para Android e iOS que oferece uma gama de recursos para supervisionar e controlar o uso de dispositivos compatíveis e aplicativos do Google instalados nesses dispositivos. Ele ajuda famílias a proteger crianças ou adolescentes que usam dispositivos Android ou Chrome OS.

"Entendemos que cada família tem sua própria relação com a tecnologia e, em respeito a isso, nossas ferramentas oferecem a flexibilidade para cada uma escolher qual forma mais adequada e segura para lidar com a internet. Com isso, esperamos contribuir com a criação de hábitos digitais saudáveis”, explica Bruno Diniz, engenheiro responsável pela área de Crianças e Famílias no Google Brasil.

“Queremos que as crianças explorem sua própria aventura digital, mas sabemos que cada família tem sua abordagem sobre como isso deve acontecer”, afirma Bruno. “Criamos produtos adequados à idade que se adequam ao estágio de desenvolvimento e necessidades de crianças e adolescentes e implementamos políticas, proteções e programas que ajudam a manter toda criança e todo adolescente seguros online. Sempre há mais trabalho a fazer e continuamos buscamos ajuda de experts para guiar nossa abordagem. Também colaboramos e compartilhamos nossa expertise com parceiros, organizações e coalizões ao redor do mundo, de forma que, unidos, possamos criar uma internet segura para todos.”

O que você pode fazer com o Family Link

O Family Link opera com uma conta do Google para as crianças, supervisionada pela família e responsáveis. Dispositivos e aplicativos do Google que usam essa conta estão sujeitos a diversos controles da família.

Uma criança com uma conta do Family Link pode:

Entrar em contato com outras pessoas usando o Gmail, SMS, vídeo, voz e outros métodos de comunicação.

Fazer perguntas, acessar e pesquisar na Internet usando o Google Assistente, o Chrome e a Busca.

Se a família permitir, comprar, acessar e fazer o download de apps, jogos, músicas, filmes e mais.

Criar, ver e compartilhar fotos, vídeos, apresentações, documentos e outros tipos de conteúdo.

Monitorar informações de saúde e condicionamento no Google Fit, incluindo nível de atividade e frequência cardíaca (dependendo dos dispositivos da criança).

As famílias de uma conta supervisionada podem:

Selecionar se a criança pode acessar o conteúdo geral do YouTube ou apenas o YouTube Kids.

Visualizar a localização do aparelho e receber alertas sobre ela.

Limitar o tempo de tela - o tempo em que o aparelho é usado - por máximo de horas ou por um período específico.

Limitar os conteúdos visíveis no Google Play à idade adequada.

Controlar o acesso à Google Play Store, impedindo compras ou a instalação de novos aplicativos.

Revisar as permissões do app da criança no dispositivo, como o acesso ao microfone, à câmera e aos contatos.

Monitorar o uso de apps e conteúdos da internet.

Qual a satisfação das famílias com o YouTube Kids e Family Link?

Pesquisas de satisfação indicam que as famílias não apenas usam as ferramentas, como demonstram alta satisfação com as soluções Google e YouTube de conteúdo para crianças e adolescentes. Em pesquisa encomendada pelo Google sobre os hábitos de consumo online de crianças e adolescentes brasileiros, a Nielsen Media entrevistou 1.820 respondentes de todas as classes sociais brasileiras, em julho de 2023. Ela levantou que:

95% dos pais consideram o YouTube Kids uma ferramenta de controle parental útil.

94% dos pais consideram o Family Link uma ferramenta de controle parental útil.

O YouTube Kids é a ferramenta de controle parental mais utilizada. O Family Link ocupa a 4ª posição.

Outra pesquisa, da Quantas, realizada em janeiro de 2023, com pais entre 25 e 59 anos com crianças entre 3 e 12 anos, constatou:

72% disseram que seus filhos consomem conteúdos do YouTube Kids.

81% concordam que o YouTube Kids tem conteúdo de alta qualidade.

81% concordam que o YouTube Kids faz recomendações adequadas.

82% concordam que o YouTube Kids é educacional.

Como configurar uma nova conta no YouTube Kids

Há duas formas de criar uma experiência para suas crianças no YouTube Kids: com ou sem uma conta do Family Link.

Método 1: criar conta do YouTube Kids usando a conta do responsável

Para as famílias e responsáveis que consideram que ainda não é hora de a criança ter uma conta própria, é possível criar perfis para cada criança dentro de sua própria Conta do Google. Basta acessar o site do YouTube Kids (youtubekids.com), informar que é um familiar responsável.

A seguir, no botão controles da família (canto superior direito), crie em “incluir novo perfil” e crie quantos forem necessários.

Essas contas são internas do YouTube Kids e não tem e-mail próprio ou outras funções Family Link.

Método 2: criar conta do YouTube Kids usando uma conta do Family Link para cada criança

É possível criar uma conta do Google para cada criança, que pode ser usada no YouTube Kids. Você pode fazer isso de duas maneiras: a primeira é indo direto na página de criação de Conta do Google e, no processo, informando a data de nascimento correta.

Se a idade é menor que 13 anos, a conta vai exigir informar um pai e responsável, que receberá a confirmação por e-mail e passará a ter essa conta vinculada em sua família no Google.

Outra forma é usar o app Family Link. Na barra de menu, clique em “Adicionar criança” e informe que a conta não tem e-mail. Você será levado a um passo-a-passo para criar uma nova conta do Google, conforme o processo anterior.

Para visualizar sua família, abra a página de gerenciar sua conta no Google (clique em sua foto de perfil ou acesse myaccount.google.com) e clique em “Pessoas e compartilhamento”. Por essa página, você pode incluir novos membros adultos na família ou transferir pessoas de qualquer idade para outro grupo familiar.

Como acessar o YouTube Kids

Se você criou contas internas do YouTube Kids para as crianças (método 1), acesse o app ou youtubekids.com e faça login com sua própria conta, escolhendo o perfil da criança. As opções para adultos, como alterar as configurações ou adicionar mais contas de crianças, são visíveis no cadeado no canto superior direito, mas só podem ser acessadas validando a conta do Google do adulto.

Se a criança tem uma conta Family Link (método 2), basta fazer login com a conta dela no app ou página. A conta só terá acesso a configurações determinadas pela família.

Dicas do YouTube Kids e Google Family Link

“Nunca é cedo demais para começar a aprender a se proteger na internet. É a versão contemporânea do ‘não aceite doces de estranhos’”, afirma Giovanna Ventre, advogada e especialista em privacidade do Google. “É importante que as novas gerações, que aprendem na prática a usar a internet desde muito cedo, também saibam como fazer isso de maneira segura e responsável.”

“No Google, é um trabalho de todo dia manter as pessoas seguras online, e mais ainda as crianças”, afirma o engenheiro Bruno Diniz. “A estrutura do YouTube, e o YouTube Kids, é planejada para que possamos cumprir com essa responsabilidade numa plataforma aberta, capaz de proteger crianças e adultos de conteúdos nocivos e enganosos, enquanto recompensa criadores confiáveis, de conteúdo de alta qualidade para crianças e adultos, por seu bom trabalho. E esses conteúdos, em sua grande diversidade, estão no cerne da proteção de crianças e famílias. Isso entra num contexto de nossas práticas de dados e privacidade voltadas para conteúdo infantil.”

Veja a seguir algumas dicas para como implementar na prática tudo que o Google pode oferecer para a proteção de sua família.

Escolha um dispositivo correto para as crianças

Um celular ou tablet para usar o Family Link pode ser básico: o requerimento é ter o Android 7.0 Nougat ou mais recente. Um dispositivo com Chrome OS deve ter ao menos a versão 71. Fora isso, basta instalar o aplicativo e configurar a conta da criança como o usuário principal do aparelho.

Determine o conteúdo do YouTube Kids

Você pode controlar o conteúdo pela idade da criança, permitindo apenas conteúdos adequados à idade, ou liberando outros. Também pode ocultar ou mostrar a barra de pesquisa. Se a barra está ativa, a criança pode pesquisar livremente por conteúdos dentro do YouTube Kids. A família pode acompanhar o histórico das pesquisas e de visualizações em qualquer opção.

Controle produtos além do Google

Controlando o uso da Play Store por uma conta Family Link permite impedir a instalação de browsers e apps que possam ser usados para acessar conteúdos inadequados e sem acompanhamento do histórico, tentando contornar os controles da família. O controle da Play Store é uma parte importante para as famílias.

Descubra se crianças estão tentando burlar os controles da família

Por meio do controle de histórico de pesquisa, é possível ver se crianças estão pesquisando por termos como “Como desativar Family Link”. Nesse caso, a melhor opção é conversar com as crianças e explicar a situação.

Converse com as crianças sobre os controles

Como em qualquer situação familiar, diálogo e transparência são bons princípios a serem seguidos “Cada família tem sua própria dinâmica, mas é importante deixar claro por que o acesso das crianças não é igual ao dos adultos”, afirma Giovanna Ventre, advogada do Google no Brasil. “Pode começar por uma conversa sincera, explicando perigos da internet de forma adequada à idade, como preservar sua privacidade, e por que é preciso regular o tempo de tela. E também é possível negociar alguns privilégios, como usar ou não a pesquisa no Family Link ou, eventualmente, com maturidade maior, liberar o acesso ao site regular do YouTube.”

Ensine às crianças a usar a internet de forma divertida

A iniciativa Seja Incrível na Internet, do Google, contém múltiplos materiais em texto, vídeos e o jogo Interland, que ajudam a ensinar sobre os riscos da internet e como se proteger deles. A revista Turma da Mônica em Proteção de Dados Pessoais, parte da iniciativa, serve como uma introdução divertida e inclui atividades para ajudar a crianças e responsáveis a entender como proteger sua privacidade de dados na internet.

Entenda o que acontece quando a dona da conta atinge a idade de ser responsável

A conta do Google de uma criança passa a ser autônoma aos 13 anos de idade. Ao fazer aniversário, ela passa a ter o direito de desativar os controles da família. A família, porém, recebe um aviso antes disso acontecer. Uma vez desativados esses controles, eles não podem mais ser restabelecidos.