Yduqs, ex-Estácio, tem prejuízo no 2º trimestre e avalia aquisições

A empresa de educação Yduqs teve prejuízo no segundo trimestre, refletindo maiores provisões para perdas esperadas com calotes e a concessão de maiores descontos a alunos, em meio aos efeitos da Covid-19.

A companhia anunciou nesta quarta-feira que teve prejuízo líquido de 79,5 milhões de reais entre abril e junho, ante lucro de 194,8 milhões de reais um ano antes.

Em termos ajustados, a companhia reportou lucro de 135,9 milhões de reais no trimestre, queda de 30,2% ante mesma etapa de 2019. A previsão média de analistas ouvidos pela Refinitiv apontava para lucro de 150 milhões de reais.

A Yduqs concedeu no período 67,5 milhões de reais em descontos referentes ao programa de bolsas. Em outra frente, as despesas com provisões para inadimplência cresceram 84,4% ano a ano, para 229 milhões de reais.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de impostos, juros, amortização e depreciação (Ebitda, na sigla em inglês) foi de 111,2 milhões de reais, queda de 67,5%. Segundo a empresa, efeitos não recorrentes tiveram impacto de 215,5 milhões de reais, o que elevaria o total para 326,7 milhões, pouco acima da previsão média de analistas, de 316,5 milhões.

A Yduqs afirmou que o crescimento de 166% do volume de caixa e disponibilidades em 12 meses, para 1,9 bilhão de reais, a deixa em condições de avaliar novas aquisições no setor.