Yduqs anuncia compra da edtech Qconcursos e visa se consolidar no digital

A Yduqs comunicou nesta sexta-feira que fechou contrato para a aquisição da QCX Serviços Educacionais Ltda. (Qconcursos), sociedade 100% digital da área de educação continuada que oferta cursos preparatórios, guias de estudos, simulados e provas para concursos.

"Com essa aquisição, a Yduqs ultrapassa a marca de 1 milhão de alunos e amplia seus serviços e sua presença no ecossistema de educação digital", afirmou a empresa de educação em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sem detalhar o valor da operação.

Ainda segundo o fato relevante enviado à CVM, a Qconcursos é uma Edtech com mais de 10 anos de atuação no segmento de lifelong learning, com operação 100% digital e orientada a cursos preparatórios para concursos, com ênfase em questões comentadas, provas e simulados.

A Qconcursos é hoje o site brasileiro com o 14º maior tráfego de internet do Brasil, sendo a líder em seu segmento de edtech, e conta com 412 mil alunos pagantes ativos, além de outros cerca de 1,4 milhão que acessam seus produtos gratuitamente (modelo freemium), de acordo com o documento enviado pela empresa ao mercado.

"A plataforma cresce com forte senso de comunidade entre os concurseiros. Ao todo, são mais de 17 milhões de usuários cadastrados, que agora se juntam ao universo de alunos e egressos da YDUQS. Os 412 mil alunos da Qconcursos serão somados à base de cursos preparatórios, de extensão e de pós-graduação da YDUQS, fortalecendo a sua presença no segmento de cursos livres", diz a nota da Yduqs enviada à CVM.

