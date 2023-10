A XR Advisor cresce 61% em um ano com soluções de negócios diversificadas

Com um impressionante crescimento de 61% no período de 2021 para 2022, a XR Advisor é um dos destaques da edição 2023 do Ranking Negócios em Expansão, promovido pela EXAME, em parceira com o BTG Pactual e com suporte técnico da consultoria PwC Brasil.

“A presença da XR Advisor nesse ranking é mais um reconhecimento do nosso trabalho, porque a avaliação observou, sobretudo, o histórico recente no qual expandimos no período pós-pandemia”, diz Rodolfo Oliveira, CEO da XR Advisor.

O que faz a XR Advisor?

Fundada por Rodolfo Oliveira em 2015 com sede no Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), a XR Advisor é uma holding de investimentos especializada em governança e nos processos de fusão e aquisição de empresas (M&A), com recursos aplicados em 22 companhias de segmentos diversos, como o de hotéis e a indústria de alimentos, seguros, entre outros, que, juntas, faturam R$ 12 bilhões ao ano.

“Nossa metodologia é simples: maximizar resultados e reduzir custos, por meio do smart money e da otimização de pessoas, processos e tecnologia”, explica o CEO Rodolfo Oliveira. Dessa maneira, a atuação em M&A se dá desde a definição de estratégia e do planejamento até a negociação direta e o pós-transação, com a estruturação financeira e a assessoria jurídica. Uma das maiores corretoras de seguros de saúde do Brasil, com mais de 50 mil vidas administradas, A KLP Seguros e Saúde projeta fechar 2023 com R$ 30 milhões de faturamento e três novas aquisições de empresas, razão pela qual buscou a XR Advisor para cuidar dessas operações e buscar no mercado oportunidades que permitam ampliar rapidamente a carteira de clientes.

Além da atuação na área de M&A, a XR Advisor mantém outros modelos de presença nas empresas, com soluções de negócio alicerçadas em quatro pilares de atuação:

Consultoria estratégica: análise de mercado e da concorrência balizada por dados e visão crítica profunda em relação às diferentes áreas do negócio, como operações, finanças, comercial, marketing, recursos humanos e stakeholders. A atuação se dá na estrutura organizacional, na revisão de processos, na identificação de pontos fortes e de melhoria, na definição de metas e objetivos, planos de ação e monitoramento de resultados. Foi após a consultoria da XR Advisor, por exemplo, que a startup Davozzi conseguiu alcançar um crescimento sustentável e um faturamento bruto mensal em 2022 na casa dos R$ 6milhões. Referência no setor de alimentos e pioneira na produção de caldos com ingredientes naturais, sem conservantes e prontos para o uso, a Davozzi tem como meta para este ano duplicar o faturamento e, em dois anos, triplicar a abrangência no mercado nacional, chegando a mil pontos de venda. Governança corporativa : elaboração do conjunto de princípios, políticas e práticas que garantam transparência e tragam a confiança dos investidores, prestação de contas, responsabilidades – social, ambiental e econômica – e equidade ao negócio, garantindo assim o controle preciso e o crescimento sustentável, balizados pelos interesses de acionistas e stakeholders. Gestão de ativos e de receitas: o serviço de Asset Management contempla investimento em ativos como ações, títulos, imóveis e commodities. Também conhecida como Revenue Management, em inglês, a gestão de receitas prevê a otimização de preço e disponibilidade de produtos e serviços por meio da análise e do controle de dados relacionados a venda, demanda e concorrência dos ativos, entre outros fatores. A partir de uma política clara e bem definida de precificação, segmentação de públicos e gestão de estoque, as empresas recebem auxílio para entender o comportamento de seu cliente, identificar novas oportunidades de receita e determinar preços para diferentes segmentos. Private equity: com corpo consultivo que tem acesso direto a players nacionais e internacionais, a consultoria em private equity pode viabilizar recursos estratégicos para a que a empresa-cliente obtenha acesso a linhas de investimento em instituições financeiras, empresas privadas ou mesmo por meio de capital próprio de Fidic (fundo de investimento de direitos creditórios) e Fipe (fundo de Investimentos de participações empresariais) via capital próprio e/ou fundos parceiros. E os modelos de participação podem variar da mera participação acionária à atuação efetiva do acionista no dia a dia da empresa, visando melhorar seu desempenho e aumentar seu valor ao longo do tempo.

Esse conjunto de ações foi realizado, por exemplo, com o Vogue Square Fashion Hotel, localizado na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Com 222 suítes, o empreendimento de alto padrão apresentava um déficit financeiro anual de cerca de R$ 3 milhões entre 2016 e 2019. Depois que a XR Advisor investiu R$ 6 milhões e passou a realizar um trabalho de governança e de reestruturação, o hotel saiu do prejuízo para um faturamento de R$ 30 milhões no último ciclo, gerando um lucro de R$ 12 milhões para os acionistas.

A XR Advisor tem foco na compra de equity de empresas com Ebitda a partir de R$ 10 milhões por ano. Mas o investimento se dá não apenas em razão dos números. “Nós olhamos também para outros dois fatores antes de investir, como o perfil do fundador ou controlador do negócio e, o mais importante: a taxa potencial de crescimento do negócio”, diz Rodolfo Oliveira. Com uma expansão de 61% em um ano, ele sabe o que está dizendo.