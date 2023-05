Xangai fica em primeiro lugar em ranking de atratividade de negócios na China em 2023

A plataforma de big data Rising Lab, do Grupo de Mídia Yicai, divulgou o Ranking de Atratividade de Negócios das Cidades na China em 2023. Xangai conquistou o primeiro lugar entre as cidades de primeira linha na China em termos de atratividade de negócios, seguida por Pequim, Guangzhou e Shenzhen.

Na lista das novas cidades de primeira linha, Chengdu obteve a primeira posição, seguida por Chongqing, Hangzhou, Wuhan, Suzhou, Xi’an, Nanjing, Changsha, Tianjin, Zhengzhou, Dongguan, Qingdao, Kunming, Ningbo e Hefei.

Com base em dados de quase 200 marcas de consumo de destaque, comportamento do usuário de 17 empresas líderes de internet e big data de fornecedores institucionais, o ranking avaliou o desenvolvimento de 337 cidades chinesas em cinco índices-chave: concentração de recursos comerciais, posição como centro urbano, atividade dos residentes, diversidade de estilo de vida e potencial futuro.

Uma novidade neste ano foi a inclusão de Kunming, capital da província de Yunnan, no sul da China, na lista das novas cidades de primeira linha, substituindo Foshan, na província de Guangdong, que subiu rapidamente no ranking no ano anterior.

O Ranking de Atratividade de Negócios das Cidades na China foi lançado pela primeira vez em 2016 pela Yicai, que já havia introduzido o termo “nova cidade de primeira linha” três anos antes.

De acordo com a Yicai, nos próximos anos muitas cidades de segunda linha na China alcançarão indicadores semelhantes aos das cidades de primeira linha. Grandes empresas têm buscado essas cidades e contribuído para sua ascensão, sendo assim denominadas de novas cidades de primeira linha.

Ao longo dos últimos 10 anos, novos formatos de negócios e uma nova geração de consumidores impulsionam o desenvolvimento de marcas e cidades. As cidades de primeira linha já não são as únicas atraentes, pois cidades de menor porte passaram a oferecer empregos competitivos e salários atrativos para os jovens.

Enquanto algumas cidades de menor porte conseguiram acelerar seu crescimento econômico seguindo o exemplo das cidades de primeira linha, outras sacrificaram sua individualidade nesse processo. Os resultados têm sido mistos.

Não existe um caminho certo ou errado para o desenvolvimento, mas é certo que cada cidade chinesa possui sua própria paisagem, habitantes, história, tradições, personalidade e identidade única, tornando-se atrativa à sua própria maneira.