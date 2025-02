WeVets compra Animaniac’s e avança na consolidação do setor de hospitais veterinários

O mercado de serviços para animais domésticos, como hospitais veterinários, está em plena transformação. O setor, que movimenta cerca de 90 bilhões de reais por ano no Brasil, passa por um processo acelerado de profissionalização e consolidação. Grandes redes vêm expandindo suas operações para atender a um público que, cada vez mais, busca serviços médicos sofisticados para seus pets.

A WeVets, uma das maiores redes independentes do setor, acaba de dar um novo passo nessa estratégia. A empresa anunciou um investimento de controle na Animaniac’s , rede de hospitais veterinários com forte presença na Zona Leste de São Paulo. A transação, a primeira após o aporte do fundo L Catterton na WeVets, em novembro de 2024, que avaliou a empresa em 400 milhões de reais.

O anúncio de hoje reforça o crescimento da companhia e sua aposta na expansão por meio de aquisições. “Esse investimento marca um novo capítulo para a WeVets e para a Animaniac’s. Nosso objetivo é combinar a tradição da marca com inovação e tecnologia para fortalecer o setor”, afirma Chang Lee, cofundador da WeVets.

O plano da WeVets

A compra da Animaniac’s faz parte de um plano maior. Fundada em 2020, a WeVets nasceu com o objetivo de estruturar uma rede de hospitais veterinários de alta complexidade. A empresa foi criada por dois ex-executivos do BTG Pactual: Chang Lee, que trabalhou seis anos no private equity do banco, e Rodrigo Gatti Pinheiro, um ex-analista da mesma área.

Desde então, a WeVets cresceu rapidamente, chegando a 17 unidades em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Com a entrada da Animaniac’s, esse número sobe para 20 unidades até o final do ano.

A WeVets opera hospitais 24 horas, oferecendo serviços como cirurgias, internação e diagnósticos. A empresa se diferencia por investir em tecnologia e padronização dos processos. Entre os diferenciais, está um sistema próprio de autoagendamento de consultas e um portal exclusivo para médicos-veterinários. Além disso, a rede aposta na formação de profissionais, mantendo uma parceria com o grupo Ânima para residência médica veterinária.

Chang Lee, um dos fundadores da WeVets: aposta em aquisições (Divulgação/Divulgação)

A força da Animaniac’s

Fundada em 2002, a Animaniac’s se consolidou como um dos principais hospitais veterinários de São Paulo. O grupo tem três unidades na cidade, localizadas no Tatuapé, Mooca e Vila Matilde. Cada uma delas opera 24 horas por dia, oferecendo uma estrutura de grande porte, com centro de diagnósticos, UTI, internação e serviços especializados como fisioterapia e hidroterapia.

A rede conta com mais de 150 colaboradores , incluindo veterinários especializados em mais de 20 áreas , como cardiologia, oncologia e ortopedia. Além disso, a Animaniac’s oferece banho e tosa, farmácia veterinária e um centro de imunização .

“O que nos atraiu na WeVets foi o alinhamento de valores e o foco em evolução da medicina veterinária. A estrutura que eles oferecem em tecnologia e processos administrativos vai permitir que a gente mantenha o foco no atendimento ao paciente e ao tutor”, afirmam as sócias Tatiana e Thaís Machado, que continuarão à frente da operação.

Modelo de sociedade e governança

Diferente de uma aquisição tradicional, o investimento da WeVets na Animaniac’s mantém os fundadores no comando da operação. A WeVets assume o controle societário, mas os sócios permanecem liderando o dia a dia do hospital.

“Os empreendedores seguem no comando do negócio, agora com suporte estratégico e acesso a tecnologia e capital. Nosso papel é fornecer ferramentas para que eles possam focar no que realmente importa: o cuidado com os pacientes”, diz Lee.

Esse modelo tem sido adotado pela WeVets em outras aquisições, permitindo que marcas tradicionais mantenham sua identidade, mas com uma estrutura de gestão mais eficiente.

Consolidação do setor

A movimentação da WeVets reflete uma tendência do setor de saúde animal. O mercado veterinário brasileiro é o terceiro maior do mundo, mas ainda é altamente fragmentado. Diferente dos Estados Unidos, onde grandes redes dominam a oferta de serviços veterinários, o Brasil tem milhares de clínicas independentes, muitas delas sem estrutura para competir com redes mais organizadas.

A estratégia da WeVets é justamente absorver esses negócios e trazer um modelo mais estruturado para o setor. “Esse mercado ainda está em fase de profissionalização. Nossa proposta é levar melhores práticas de gestão e tecnologia para os hospitais, garantindo eficiência operacional e qualidade no atendimento”, afirma Lee.

Desde sua fundação, a WeVets tem crescido em ritmo acelerado. Inicialmente, a empresa captou 100 milhões de reais com a gestora TreeCorp . Em 2024 , recebeu um novo investimento da L Catterton , que avaliou o grupo em cerca de 400 milhões de reais . Esse capital tem sido usado para novas aquisições e expansão da marca.

Próximos passos

A aquisição da Animaniac’s não será a última. A WeVets já tem novos negócios no radar e deve continuar ampliando sua rede nos próximos anos. Além das aquisições, a empresa também aposta em educação e tecnologia como pilares do crescimento.

“Estamos investindo muito na capacitação de veterinários. O Brasil tem o maior número de veterinários do mundo, mas ainda há uma lacuna de formação em especialidades. Queremos ajudar a mudar esse cenário”, afirma Lee.

Além disso, a empresa avalia novas oportunidades de expansão geográfica. Atualmente concentrada em São Paulo e Porto Alegre , a WeVets já estuda levar sua operação para outras cidades do país.

O mercado de saúde veterinária segue aquecido e com espaço para novas consolidações. Redes como a Seres (da Petz) e a WeVets disputam um setor que ainda tem muitas clínicas independentes. Com um modelo focado em alta complexidade e um forte apelo tecnológico, a WeVets quer se posicionar como um dos principais players desse segmento nos próximos anos.