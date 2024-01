Wendell Carvalho vira sócio de barbearia e planeja expansão agressiva

Um dos profissionais que mais faturam com treinamentos no Brasil, Wendell Carvalho é uma referência no país quando o assunto é protagonismo, realização e prosperidade – jornadas que, segundo ele, se dão de dentro para fora, mas também de fora para dentro, com a construção de uma imagem pessoal que fortaleça a confiança e a autoestima.

Em sinergia com seus ensinamentos, o empresário top player do mercado digital recentemente se tornou sócio da Côrte Visagismo Para Homens, barbearia catarinense com conceito pioneiro no país, pensada exatamente para clientes que estão em busca de uma nova narrativa visual que, estrategicamente, expresse o seu melhor.

Especializada em visagismo, um conjunto de técnicas para valorizar a beleza de cada tipo de rosto, a barbearia vai além da estética puramente. Ela trabalha a imagem intencional, que considera as necessidades e o momento de vida de cada cliente para definir o estilo perfeito, que transmita os atributos que ele quer que sejam percebidos pelas pessoas.

“Temos como missão facilitar os resultados do indivíduo por meio de sua imagem, para que a aparência se torne um ativo e potencialize o seu impacto”, resume Caio Quirino, visagista, especialista em imagem masculina e fundador da Côrte.

Com serviço, ambiente e atendimento extremamente diferenciados, a experiência individualizada oferecida pela Côrte ao público masculino vai na contramão do modelo de barbearia que geralmente se vê pelo país.

Essa personalização chamou a atenção de Carvalho oito anos atrás, quando esteve no papel de cliente de Quirino e sentiu na pele os resultados obtidos a partir de sua nova imagem, com uma melhora visível de sua comunicação e segurança nos treinamentos.

Caio Quirino, sócio de Carvalho na Côrte: “A imagem é uma ferramenta aceleradora. Você é bom no que faz, mas será que vende isso na sua imagem?” (Barbearia Côrte/Divulgação)

Mas foi depois que o empresário viajou o mundo fazendo uma pesquisa e não encontrou barbearias parecidas no exterior que ficou ainda mais claro o potencial da Côrte não só como ferramenta para a mudança comportamental que aborda em seus cursos, mas também como um negócio que poderia ganhar escala.

Wendell Carvalho então retornou à barbearia em meados de 2022, mas dessa vez com a proposta de se tornar sócio e investir no empreendimento para torná-lo uma rede.

Experiência fora do padrão do mercado

O foco em visagismo para homens é, sem dúvida, o grande diferencial da Côrte, o coração da empresa. Porém, a experiência excepcional em cada detalhe torna o serviço ainda mais personalizado.

Quem entra na loja-conceito em Florianópolis logo de cara vê que o ambiente passa longe de uma barbearia tradicional, assemelhando-se mais a uma clínica, com salas individuais de atendimento.

“Cada sala é uma microbarbearia. Primeiro porque o homem é fechado para falar de si. Segundo, porque conversar sobre a essência da pessoa requer o mínimo de privacidade. Terceiro: alguém que entende que a imagem precisa ser intencional não quer ser misturado aos outros. Então, oferecemos a exclusividade que ele merece”, esclarece Quirino.

Côrte Visagismo Para Homens : barbearia catarinense é voltada a clientes que estão em busca de uma nova narrativa visual (Côrte/ Divulgação)

A excelência do atendimento, entretanto, não se limita à distribuição do espaço. Tudo foi pensado para passar uma mensagem: a diferença está nos detalhes. Os sócios queriam que o cliente entendesse isso por meio do ambiente, já que o visagismo está ligado exatamente aos detalhes.

A barbearia não repete utensílios nos clientes, por exemplo: todos os pentes e navalhas de aço cirúrgico são autoclavados embalados. As toalhas não são lavadas, e sim descartáveis e biodegradáveis. Os produtos usados são 100% importados da Holanda.

O cliente tem ainda estacionamento privativo incluído, com manobrista. Quando entra na barbearia, sente um aroma exclusivamente desenvolvido para a marca, para gerar sensação de acolhimento. A barbearia tem uma rádio própria, com playlists e estilos de música específicos. O som ambiente é equalizado de maneira uniforme em todos os cômodos. As cores são agradáveis. A marca tem, inclusive, uma textura própria, presente na parede, nos móveis e nas sacolas que os clientes levam para casa.

Até o formato do espelho das salas de atendimento tem sua intenção: curvo, lembra um portal, para que o homem se sinta realmente entrando em um novo momento de vida a partir de sua nova imagem.

Grande evento de lançamento

A matriz da barbearia foi originalmente montada há dois anos, no terceiro andar de um prédio comercial, sem fachada ou qualquer destaque. O endereço discreto, entretanto, não impediu o expressivo crescimento do negócio, que rapidamente teve a agenda lotada por empresários, executivos C-levels e influenciadores digitais.

Para a nova fase do empreendimento, em que passa a ser um braço do grupo Virtus, de Wendell Carvalho e Karina Peloi, a sede passou por uma ampla reforma, que custou meio milhão de reais, tornando-se a loja-conceito da Côrte.

A unidade foi inaugurada no começo de dezembro no Master Mind Day, com a agenda dos barbeiros lotada, em um megaevento em Florianópolis para 700 homens que contou com apresentações de Carvalho e Quirino e um estande-modelo da Côrte, reproduzindo em detalhes tudo o que a loja tem.

Inauguração da matriz da Côrte, em Florianópolis, aconteceu em um megaevento que reuniu 700 homens (Barbearia Côrte/Divulgação)

Expansão prevê 30 unidades até 2030

A inauguração da matriz deu a largada para um projeto agressivo de expansão, que tem como meta master chegar a 100 unidades, mas sem prazo determinado ainda. O primeiro degrau desse objetivo é a abertura de mais 29 lojas no Brasil até 2030. As próximas estão previstas para Balneário Camboriú (SC), São Paulo e Joinville (SC).

Por enquanto, o planejamento é que sejam todas lojas próprias, mas se o modelo de franquia for importante para o crescimento, os sócios não veem problema em adotá-lo. “Desde que as barbearias sejam comandadas por profissionais em quem confio, para que sejam os guardiões técnicos da cultura e dos processos da Côrte”, frisa Quirino.

Apoiado por um contrato milionário, o plano de crescimento abre espaço também para outras frentes dentro do negócio.

Entre elas, estão a realização de grandes eventos de barbearia – o lançamento da matriz foi o primeiro –, um app de estilo e análise visagista, para simular como ficará o visual do cliente, e a aplicação do visagismo para terceiros por meio de cursos, usando toda a expertise de Wendell Carvalho.

À medida que novas unidades da Côrte forem sendo abertas, é esperado ainda um centro de distribuição próprio, para abastecer todas as lojas da rede com os mesmos produtos, aprovados pela marca.

Wendell Carvalho e Caio Quirino: sócios, eles tiveram a ideia de transformar o negócio em uma rede (Côrte/Divulgação)

Existe até a possibilidade de uma linha de produtos próprios. Se isso for viabilizado, Carvalho pretende gastar mais de R$ 1 milhão em pesquisa para desenvolver produtos de pele, barba e cabelo masculinos de altíssima qualidade. Nesse caso, a empreitada seria acompanhada também por uma loja virtual.

“Ou seja, estamos fazendo o lançamento de uma marca multifacetada, cuja alma está na barbearia visagista para homens”, observa Caio Quirino.

Os empresários preferem não falar de valores a serem investidos, mas garantem que não vão economizar. “Será investido o necessário para a execução de cada projeto. Se depender de nós, não haverá limitação financeira para atingirmos os objetivos de levar a conceito da Côrte para mais homens no país”, conclui o especialista em imagem masculina.