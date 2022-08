WEG compra tecnologia de empresa italiana para avançar no mercado europeu

A WEG S.A. anunciou a aquisição de uma unidade de negócios da empresa italiana fabricante de sensores, componentes e equipamentos de automação industrial Gefran. Trata-se do Motion Control, de desenvolvimento e produção de conversores de corrente contínua e servoconversores, componentes industriais para controle e direcionamento de correntes elétricas. Para ter direito ao negócio, a WEG desembolsou 23 milhões de euros.

Assine a EMPREENDA e receba, gratuitamente, uma série de conteúdos que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio.

Fundada em 1960 e listada da bolsa de valores italiana, a Gefran é uma tradicional fabricante de automação e inovação industrial dividida em três unidades de negócios: Motion Control, Automation Components e Sensors e com fábricas na Alemanha, China e Índia. Considerando apenas a vertical adquirida pela WEG, a Gefran atua em 70 países e tem receitas na casa dos 45 milhões de euros.

Pelo acordo, a WEG se tornará a única proprietária da Motion Control e também vai incorporar o time de 180 funcionários desta antiga unidade de negócios da Gefran.

“Nosso objetivo é oferecer um portfólio de produtos e soluções cada vez mais amplo, aumentar nossa presença em um mercado tão importante quando o mercado Europeu, agora com fabricação local, e com isso acelerar nosso processo de crescimento no exterior dentro de nossa estratégia de motion drives”, disse, em nota, Manfred Peter Johann, diretor superintendente da WEG Automação.

De acordo com a WEG, a transação ainda deve ser avaliada e aprovada pelas autoridades regulatórias da Europa.

VEJA TAMBÉM