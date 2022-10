Webinar gratuito: 5 tendências para você dominar e lucrar alto nos próximos anos

As tendências de negócios mudam todos os anos. E isso acontece porque os desejos do consumidor estão sendo saciados cada vez mais rápido. O que faz com que você precise estar sempre atrás de formas para resolver os seus novos problemas.

Mas, por conta da pandemia, o que deveria ser nossa realidade apenas em 2030 ou algo após isso já está acontecendo. Ou seja, o futuro é literalmente agora. E algumas pessoas ainda não se atentaram para isso.

Quer saber as cinco tendências que você pode aproveitar para lucrar alto nos próximos anos? Confira o Webinar gratuito da Future Dojo: Clique aqui para se inscrever

Não é sobre prever o futuro — e sim transformá-lo em oportunidades de negócio

Kodak, Nokia, Blockbuster… o que ler sobre essas empresas realmente te ajudou na prática? O mercado muda rápido e todo mundo sabe disso. Mas o que fazer com essa informação?

Como você define se vai apostar em metaverso, que todo mundo já sabe que é tendência, ou se vai apostar em criptomoedas que são faladas a tantos anos nos canais financeiros mais famosos?

A verdade é que você precisa tomar uma decisão agora.

Existem dois tipos de onda quando falamos do mundo dos negócios:

Aquelas passageiras, que morrem na praia e poucas pessoas aproveitam. E aquelas que viram tendência por vários anos.

E no próximo dia 10/11, às 20 horas, você vai poder participar de um webinar gratuito.

Organizado pela Future Dojo, em parceria com a EXAME e a Ace (empresa eleita a maior aceleradora da América Latina por 3x).

No qual reunimos alguns profissionais de inovação e futurismo para discutir: “5 tendências para você dominar e lucrar alto nos próximos anos”.

Quer saber as cinco tendências que você pode aproveitar para crescer nos próximos anos? Confira o Webinar gratuito da Future Dojo: Clique aqui para se inscrever

Juntos, vamos analisar o que é apenas moda passageira e o que você deve realmente focar… para ter uma vantagem desleal dentro do mercado de trabalho.

E eu chamo de desleal, porque diferente das ondas passageiras… Muita gente aproveita as tendências. Mas poucas pessoas entram em onda de água limpa. Ou seja, conseguem realmente fazer muito dinheiro com aquilo.

E dentro desse webinar, você vai ter contato com profissionais que vivem todos os dias a base de acertar hoje, o que vai dar certo amanhã.

Então aproveite a chance de aprender com eles e daqui a algum (pequeno) tempo, você vai me agradecer). Para se inscrever, clique no link a seguir: Clique aqui para se inscrever