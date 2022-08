Web Summit 2022: startups brasileiras têm até hoje para se inscrever no festival de inovação europeu

Acaba nesta quarta-feira, 10, o prazo de inscrição para startups brasileiras que desejam participar do Web Summit 2022, festival de inovação que acontece em novembro em Lisboa, Portugal. Até o final do dia, empresas ainda podem preencher suas candidaturas para participar do processo seletivo envolvendo startups que desejam internacionalizar seus negócios ou que desejam ser expositoras no evento.

A seleção será conduzida pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) e pela Embaixada do Brasil em Lisboa, em parceria com Sebrae, Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e a Softex, com o apoio de outras instituições brasileiras.

A proposta é ajudar pequenos negócios brasileiros a ganhar suas primeiras raízes fora do país, além de encontrar empresas com potencial de crescimento que possam compor a delegação brasileira no evento. Desde 2017, o programa seleciona cerca de 20 empresas anualmente. Este ano, deve levar até 60 startups para exposição e até 40 como participantes.

Benefícios para as startups selecionadas

Além da ida presencial e a participação na comitiva brasileira no evento, as empresas selecionadas também terão acesso a uma série de conteúdos sobre internacionalização de negócios e vendas no mercado internacional. A participação na comitiva brasileira assegura:

Ingressos para o Web Summit 2022;

Ingresso do portfólio de negócios e startups Apex-Brasil no Web Summit 2022;

Trilhas de capacitação e de atração de investimentos;

Eventos exclusivos em Lisboa;

Oportunidades de Networking;

Apoio para os planos de internacionalização.

Como se inscrever

Podem participar do processo seletivo empresas de base tecnológica, com soluções escaláveis e com potencial de abertura de operação em Portugal ou na Europa. As empresas inscritas serão avaliadas pelos organizadores. Para se inscrever, basta acessar o site da iniciativa.

O que é o Web Summit?

Criado em Dublin em 2009, o Web Summit é um dos mais tradicionais festivais de inovação, tecnologia e empreendedorismo do mundo — e o principal da Europa. Suspenso em 2020 devido à pandemia de covid-19, o evento foi retomado no ano seguinte, mas apenas em 2022 deve dispensar protocolos que ainda serviam de barreiras para grande parte dos eventos abertos ao grande público.

O entusiasmo em torno do festival europeu acompanha o momento de recuperação do setor de eventos, com destaque para os festivais de inovação e empreendedorismo. Em 2022, o South by Southwest (SXSW), dos Estados Unidos, considerado o maior evento de inovação global, também ganhou uma edição presencial depois de um hiato de dois anos. Em 2019, em sua última edição antes da pandemia, o evento reuniu mais de 400.000 pessoas.

Quando acontece o Web Summit 2022?

A edição deste ano acontecerá em os dias 1 e 4 de novembro, na cidade de Lisboa, capital de Portugal.