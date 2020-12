Walter Torre, dono da construtora do estádio do Palmeiras, morre aos 64

Walter Torre Júnior, fundador da construtora WTorre, morreu nesta sexta-feira (11) aos 64 anos de parada cardiorrespiratória. Entre as grandes obras realizadas pela WTorre estão a do estádio do clube Palmeiras, o Allianz Parque, inaugurado em 2014 na zona oeste de São Paulo, e a do shoping de luxo JK Iguatemi.

O empresário deixa a mulher, Silvia, e os filhos Paulo, Marina e Giuliana, “além de uma equipe de executivos e colaboradores apaixonados que seguramente honrarão seu legado pautado na inovação, ética e profissionalismo, principais alicerces da WTorre”, disse a construtora em comunicado à imprensa.

Segundo o comentarista esportivo Milton Neves escreveu em suas redes sociais, Torre estava em tratamento para um câncer e foi infectado pelo novo coronavírus, que voltou a se espalhar com força no país.

“É com profundo pesar que informamos o falecimento de Walter Torre, o homem que foi decisivo na viabilização da arena que se tornou um marco da cidade de São Paulo, o Allianz Parque. A Família Palmeiras se solidariza aos familiares e amigos neste momento de dor e consternação”, disse o clube em nota à imprensa.

Recém-formado em engenharia civil, Torre começou a carreira construindo casas de veraneio no litoral paulista na década de 1980. Depois, passou a erguer galpões logísticos à beira da rodovia Presidente Castello Branco, que liga São Paulo ao interior. Contratado por grandes empresas, criou o modelo de construção sob medida para as necessidades dos clientes interessados em alugar o galpão, conhecido como “built to suit”.

Além da construtora, o grupo chegou a ter também negócios no setor de petróleo e gás, incorporação de imóveis comerciais e imóveis populares.

Famoso por acompanhar todas as obras da WTorre de perto, por ser um hábil negociador e ter obsessão pelo cumprimento de prazos, o engenheiro gostava de assumir altos riscos. Depois de ser citada na Operação Lava-Jato em 2016, a construtora, com dívida de 1,5 bilhão de reais com bancos, passou por uma reestruturação em 2017.