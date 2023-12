Vulcabras conquista as ruas com investimento em tecnologia de ponta e inovação

Líder no mercado de calçados esportivos no Brasil, a Vulcabras é uma sportech brasileira com ambições globais. Depois de passar por uma reestruturação em 2011, a empresa cresce em faturamento na casa dos dois dígitos por mais de 13 trimestres, e é considerada a maior gestora de marcas esportivas do país.

Com um modelo de negócios sólido e investimento em inovação, esse crescimento vem de uma atuação em várias frentes. Nos últimos anos, tornou-se a queridinha dos corredores com a marca própria Olympikus, referência na corrida de rua no Brasil. Em paralelo, conquistou também academias e quadras de basquete com a Under Armour e passou a oferecer tênis de corrida de alta performance com a Mizuno.

Foi com a linha Corre ­­— nascida em um centro de pesquisa e desenvolvimento que a empresa tem investido pesado, na região metropolitana de Porto Alegre — que a Olympikus se consolidou nos últimos anos, figurando nos pódios das maratonas mais importantes do país. Foram mais de 100 só em 2023.

A linha tem uma gama ampla, com modelos para corrida de rua que agradam aos iniciantes, um recém-lançado especialista em trail running e um tênis com placa propulsora de grafeno, desenvolvido em parceria com a Universidade de Caxias do Sul (RS), que ganhou os pés de maratonistas profissionais e amadores.

Para Pedro Bartelle, CEO da Vulcabras, a decisão de desenvolver tênis com alta tecnologia e custo acessível, além de criar uma conexão direta com o público consumidor, tem dado bons frutos. “Vimos na corrida um grande patrimônio. A linha Corre já representa 15% do nosso faturamento. E isso porque ela traz produtos excelentes, com preços mais democráticos, e que ganham maratonas.”

No comando da empresa desde 2015, Bartelle conta que a expectativa para os próximos anos é de não só atualizar a linha de produtos Olympikus mas também ampliar as parcerias de desenvolvimento com as licenciadas Under Armour e Mizuno, que tiveram tecnologias criadas pela Vulcabras implementadas globalmente. A empresa também tem pretensões de conquistar o mercado externo.

“A gente sabe que a Vulcabras pode mais. Para o futuro, vejo a ampliação de seus negócios próprios, tornando-se cada vez mais relevante no mercado brasileiro. Se nós conseguirmos que o Brasil se torne um pouco mais competitivo perante a Ásia, um dia talvez consigamos exportar grandes quantidades de calçados para o mundo todo”, afirma.

Uma das receitas para o crescimento sustentável e acelerado da Vulcabras é o modelo de negócios que criou com seus parceiros no varejo. Com uma leitura precisa de sell out, além de garantir dados que dão uma ideia do que o consumidor busca, é capaz de reabastecer as lojas em até 45 dias, metade do que é a prática no mercado.

Além disso, a empresa verticalizou sua pesquisa e desenvolvimento com uma espécie de minifábrica, onde consegue prototipar e testar modelos sem a necessidade de uma logística demorada – esse processo inclui até outros países na indústria – e é abastecida pelos dados das vendas.

A soma destes dois investimentos garante mais agilidade em lançamentos que vão vender mais, uma redução do custo de produção, mais sustentabilidade na operação e resposta rápida às tendências de mercado.

“Esses dados são muito assertivos. Nós entendemos o que o consumidor está buscando e retroalimenta a cadeia, transformando dados em informação e produtos no centro de desenvolvimento. Da prancheta ao ponto de venda, a gente consegue lançar um produto novo em quatro meses”, diz Wagner Dantas, CFO da Vulcabras. Confira, em vídeo, a jornada da Vulcabras até a liderança do mercado esportivo.

Confira, em vídeo, a jornada da Vulcabras até a liderança do mercado esportivo.