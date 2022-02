Volvo vai investir R$ 1,5 bi no Brasil até 2025 após recorde de vendas

A Volvo anunciou nesta quarta-feira que vai investir 1,5 bilhão de reais no Brasil até 2025 após registrar no ano passado vendas recordes de caminhões no país.

Os recursos serão voltados principalmente para pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços, afirmou a empresa sueca.

Em 2021, a Volvo vendeu 21,8 mil caminhões no Brasil, alta de 45,7% sobre o ano anterior. O desempenho ocorreu em meio a um crescimento do mercado da ordem de 43,5%, a 128,7 mil veículos.

Do total vendido pela Volvo no Brasil, 17.980 foram caminhões pesados, deixando a montadora na liderança do segmento, à frente de Mercedes-Benz, Scania e Volkswagen Caminhões e Ônibus, segundo dados da associação de montadoras Anfavea.

"O Brasil manteve a posição de segundo maior mercado de caminhões da Volvo no mundo, mesmo numa época de limitações por conta da pandemia e das restrições da cadeia de suprimentos", disse o presidente do grupo para América Latina, Wilson Lirmann.

Segmentos como agronegócio, mineração e indústria florestal puxaram as vendas do mercado nacional no lado dos pesados, enquanto o varejo ajudou a impulsionar veículos mais leves, diante da demanda por serviços de comércio eletrônico.

"Para 2022, também vemos boas perspectivas. Mas os desafios da cadeia de produção, tanto em capacidade quanto em aumento de custos, vão exigir atenção ano longo do ano", disse Lirmann, referindo-se à crise global de suprimento de componentes eletrônicos e problemas na oferta de outras partes como pneus.