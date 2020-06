Volvo Cars e Waymo fazem parceria para desenvolver veículos autônomos

A Waymo e a Volvo Cars formaram uma parceria global para desenvolver um veículo de passeio elétrico autônomo, disseram as empresas nesta quinta-feira.

A Waymo, uma unidade da Alphabet, disse que será a parceira global exclusiva da Volvo Cars para o desenvolvimento de veículos autônomos capazes de operar com segurança, sem intervenção rotineira do motorista. A empresa se concentrará na inteligência artificial do sistema. A Volvo projetará e fabricará os veículos.

A Volvo Cars, controlada pela chinesa Zhejiang Geely Holding, tem um contrato separado para produzir veículos para a Uber Technologies, que serão equipados para servir como veículos autônomos. A Volvo Cars continuará a produzir veículos para a Uber.

O acordo Waymo-Volvo marca um retorno da Waymo ao seu objetivo inicial de repensar a aparência dos carros autônomos. Desde que aposentou seu carro autônomo Firefly em 2017, a Waymo adaptou seus softwares e sensores para veículos convencionais, como as minivans.

As empresas não disseram quando ou onde esperam lançar o novo veículo de passeio da parceria.

A Waymo disse que continuará trabalhando com Fiat Chrysler, Jaguar Land Rover e com a aliança Renault-Nissan-Mitsubishi.