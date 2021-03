Volkswagen suspende produção no Brasil por causa da pandemia

A Volkswagen comunicou, nesta sexta-feira, a suspensão de atividades relacionadas à produção de todas as suas unidades no país, nos estados de São Paulo e Paraná. A medida começa a valer a partir do dia 24 de março, por 12 dias corridos (até dia 4 de abril).

Em nota, a companhia afirma que o aumento de ocupação de leitos de UTI, gerado pelo agravamento da pandemia, foi o fator responsável pela medida. Durante o período, serão mantidas só atividades essenciais.

Ainda segundo a comunicação oficial, a ação foi tomada em conjunto com os sindicatos locais.

Essa não é a primeira vez que a montadora paralisa as atividades no Brasil. Em 2020, as fábricas paralisaram as atividades no dia 23 de março e voltaram em junho, também por causa do avanço da covid-19. No último ano, Toyota, Mercedes-Benz e Honda também suspenderam as atividades ao decretar férias coletivas em razão da pandemia.

"Vamos começar de uma forma muito planejada, com distanciamento recomendado entre as pessoas e seguindo todas as boas práticas de limpeza e higiene. Estamos levando as orientações aos nossos empregados de forma didática e por meio de vídeos, porque será uma experiência inédita para todos e o entendimento de todas as regras será fundamental para nos acostumarmos rapidamente a esta nova realidade", afirmou, na época, Pablo Di Si, CEO e presidente da Volkswagen para a América Latina.

No ano passado, Di Si afirmou que os investimentos da empresa estavam congelados e que esperava que o governo revisse os prazos dos marcos regulatórios do setor.

No Brasil, a Volkswagen tem 15.000 empregados, distribuídos em quatro fábricas, um centro de peças em Vinhedo, no interior paulista, e escritórios regionais.