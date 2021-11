Volkswagen Gol foi o carro usado mais vendido do Brasil; veja a lista

Mesmo com o gargalo na produção de carros zero-quilômetro, a venda de usados e seminovos caiu pelo segundo mês consecutivo no Brasil: foram 902.288 unidades, ou seja, 8% menos que setembro e 16,72% menos que há um ano. Mas essa queda não foi suficiente para abalar o Volkswagen Gol — que teve o pior resultado desde abril — e emplacou 67.368 unidades em outubro.

Dez carros seminovos e usados mais vendidos em outubro

Volkswagen Gol – 67.368 unidades; Fiat Palio – 40.704 unidades; Fiat Uno – 39.018 unidades; Fiat Strada – 25.583 unidades; Chevrolet Celta – 23.794 unidades; Chevrolet Onix – 22.119 unidades; Volkswagen Fox – 21.574 unidades; Toyota Corolla – 20.814 unidades; Ford Ka – 19.434 unidades; Chevrolet Corsa – 19.248 unidades.

Se a liderança ficou isolada, abaixo veio uma sequência da Fiat, que conquistou todos os degraus até a quarta colocação com Palio (40.704 unidades); Uno (39.018); e Strada (25.583). Logo depois, vieram os Chevrolet Celta (23.794) e Onix (22.119). Não por acaso, são justamente os fabricantes mais bem-sucedidos no mercado de segunda mão, de acordo com os dados da Fenabrave.

Marcas mais vendidas no mercado de seminovos e usados

Volkswagen – 20,25% de participação; Chevrolet – 19,58% de participação; Fiat – 19,09% de participação; Ford – 9,79% de participação; Renault – 5,20% de participação.

Diferentemente dos monopólios pelas primeiras posições, o restante da disputa pelo Top10 foi mais democrático. Prova disso é que o Toyota Corolla marcou presença entre os queridinhos do mercado, com 20.814 emplacamentos, seguido pelo já aposentado Ford Ka. Por outro lado, a distância entre o sétimo, Volkswagen Fox, e do Chevrolet Corsa, décimo, foi de só 2.326 unidades.