Volkswagen Caminhões e Ônibus investirá R$ 300 milhões em novo segmento no Brasil

Carga menor, concorrência de peso. A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) vai investir R$ 300 milhões para entrar em um novo segmento de veículos no Brasil.

Conhecida principalmente pelos caminhões e ônibus, a montadora prepara sua estreia no mercado de utilitários (veículos comerciais menores, como vans e furgões, usados principalmente para transporte de cargas, entregas e prestação de serviços) – e para isso vai se unir a uma gigante chinesa: a fabricante SAIC Motor.

O novo segmento será apresentado oficialmente durante a Fenatran 2026, que acontece entre 9 e 13 de novembro, em São Paulo. Depois do lançamento brasileiro, a estratégia prevê a chegada dos modelos à Argentina.

A aposta marca uma mudança relevante na estratégia da companhia justamente no ano em que a operação completa 45 anos.

“Já temos o portfólio mais completo de caminhões e ônibus do mercado e, agora, vamos ampliar nossa atuação nos comerciais leves, com veículos em categorias nas quais não competíamos”, afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

A parceria com a China

Para acelerar a entrada no segmento, a VWCO recorreu a uma estratégia que vem ganhando espaço na indústria automotiva: uma aliança com uma fabricante chinesa SAIC Motor.

A SAIC Motor é uma das maiores montadoras da China e mantém uma relação com o Grupo Volkswagen há mais de quatro décadas.

“É a primeira vez que a Volkswagen Caminhões e Ônibus terá uma parceira asiática em um lançamento desse tipo”, diz o CEO.

A intenção, segundo Cortes, é unir o conhecimento da Volkswagen sobre mercados emergentes à velocidade de desenvolvimento da indústria chinesa.

“Nosso objetivo é combinar o melhor dos dois mundos: o reconhecido domínio e entrega de produtos adequados à operação em mercados emergentes e a velocidade de desenvolvimento dos chineses”, afirma.

A estratégia também ajuda a explicar como a VWCO pretende avançar rapidamente sobre uma categoria nova sem começar o desenvolvimento dos veículos completamente do zero.

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Um mercado concorrido, que não dá para frear

A Volkswagen chegará a um mercado longe de estar vazio. O segmento de comerciais leves reúne alguns dos principais nomes da indústria automotiva, com modelos consolidados de Fiat, Renault, Ford, Iveco e Mercedes-Benz.

Em 2025, foram mais de 552 mil veículos da categoria emplacados no Brasil, segundo dados da Fenabrave. Entre vans e furgões, a Renault Master terminou o ano na liderança, enquanto modelos como Fiat Fiorino, Ducato e Scudo, Ford Transit, Iveco Daily e Mercedes-Benz Sprinter ajudam a formar uma disputa pulverizada.

É nesse terreno que a VWCO pretende ganhar espaço com a nova família desenvolvida em parceria com a chinesa SAIC.

Primeiro da China, depois produção regional

Os primeiros veículos serão importados da China, mas esse deverá ser apenas o estágio inicial do projeto.

A Volkswagen já trabalha na estruturação de uma produção regional para os novos utilitários. A empresa ainda não detalhou onde os modelos serão fabricados nem quando a produção local deverá começar.

Antes de chegarem às concessionárias, porém, os veículos passam por uma espécie de “tropicalização”. Protótipos estão em fase avançada de validação e são submetidos a testes de engenharia e qualidade nas proximidades da fábrica da VWCO em Resende, no Rio de Janeiro, onde fica o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da companhia.

O nome dos veículos e detalhes como versões, preços, motorização e início das vendas continuam mantidos em sigilo e deverão ser revelados na Fenatran.

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Por que entrar em utilitários?

A expansão ocorre depois de décadas de concentração da VWCO em veículos de maior porte. A companhia acumula, segundo o CEO, 22 anos de liderança no mercado de caminhões e está na vice-liderança de ônibus há mais de três décadas.

Agora, a estratégia é usar essa presença entre transportadores e frotistas para avançar sobre outras necessidades dos mesmos clientes.

Na prática, a entrada em utilitários permite à companhia descer um degrau no tamanho dos veículos e ampliar o mercado que consegue atender, da distribuição e das operações de menor porte aos grandes caminhões rodoviários.

Com R$ 300 milhões destinados ao novo segmento, a empresa sinaliza que a estreia nos utilitários não será apenas uma extensão pontual do catálogo. A aposta abre uma nova frente de negócios para uma montadora que, depois de 45 anos construindo sua posição em caminhões e ônibus, agora quer disputar também as cargas menores.