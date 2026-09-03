Volkswagen Caminhões e Ônibus investirá R$ 300 milhões em novo segmento no Brasil

Carga menor, concorrência de peso. A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) vai investir R$ 300 milhões para entrar em um novo segmento de veículos no Brasil.
Conhecida principalmente pelos caminhões e ônibus, a montadora prepara sua estreia no mercado de utilitários (veículos comerciais menores, como vans e furgões, usados principalmente para transporte de cargas, entregas e prestação de serviços) – e para isso vai se unir a uma gigante chinesa: a fabricante SAIC Motor.
O novo segmento será apresentado oficialmente durante a Fenatran 2026, que acontece entre 9 e 13 de novembro, em São Paulo. Depois do lançamento brasileiro, a estratégia prevê a chegada dos modelos à Argentina.
A aposta marca uma mudança relevante na estratégia da companhia justamente no ano em que a operação completa 45 anos.
“Já temos o portfólio mais completo de caminhões e ônibus do mercado e, agora, vamos ampliar nossa atuação nos comerciais leves, com veículos em categorias nas quais não competíamos”, afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.
A parceria com a China
Para acelerar a entrada no segmento, a VWCO recorreu a uma estratégia que vem ganhando espaço na indústria automotiva: uma aliança com uma fabricante chinesa SAIC Motor.
A SAIC Motor é uma das maiores montadoras da China e mantém uma relação com o Grupo Volkswagen há mais de quatro décadas.
“É a primeira vez que a Volkswagen Caminhões e Ônibus terá uma parceira asiática em um lançamento desse tipo”, diz o CEO.
A intenção, segundo Cortes, é unir o conhecimento da Volkswagen sobre mercados emergentes à velocidade de desenvolvimento da indústria chinesa.
“Nosso objetivo é combinar o melhor dos dois mundos: o reconhecido domínio e entrega de produtos adequados à operação em mercados emergentes e a velocidade de desenvolvimento dos chineses”, afirma.
A estratégia também ajuda a explicar como a VWCO pretende avançar rapidamente sobre uma categoria nova sem começar o desenvolvimento dos veículos completamente do zero.
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Um mercado concorrido, que não dá para frear
A Volkswagen chegará a um mercado longe de estar vazio. O segmento de comerciais leves reúne alguns dos principais nomes da indústria automotiva, com modelos consolidados de Fiat, Renault, Ford, Iveco e Mercedes-Benz.
Em 2025, foram mais de 552 mil veículos da categoria emplacados no Brasil, segundo dados da Fenabrave. Entre vans e furgões, a Renault Master terminou o ano na liderança, enquanto modelos como Fiat Fiorino, Ducato e Scudo, Ford Transit, Iveco Daily e Mercedes-Benz Sprinter ajudam a formar uma disputa pulverizada.
É nesse terreno que a VWCO pretende ganhar espaço com a nova família desenvolvida em parceria com a chinesa SAIC.
Primeiro da China, depois produção regional
Os primeiros veículos serão importados da China, mas esse deverá ser apenas o estágio inicial do projeto.
A Volkswagen já trabalha na estruturação de uma produção regional para os novos utilitários. A empresa ainda não detalhou onde os modelos serão fabricados nem quando a produção local deverá começar.
Antes de chegarem às concessionárias, porém, os veículos passam por uma espécie de “tropicalização”. Protótipos estão em fase avançada de validação e são submetidos a testes de engenharia e qualidade nas proximidades da fábrica da VWCO em Resende, no Rio de Janeiro, onde fica o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da companhia.
O nome dos veículos e detalhes como versões, preços, motorização e início das vendas continuam mantidos em sigilo e deverão ser revelados na Fenatran.
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Por que entrar em utilitários?
A expansão ocorre depois de décadas de concentração da VWCO em veículos de maior porte. A companhia acumula, segundo o CEO, 22 anos de liderança no mercado de caminhões e está na vice-liderança de ônibus há mais de três décadas.
Agora, a estratégia é usar essa presença entre transportadores e frotistas para avançar sobre outras necessidades dos mesmos clientes.
Na prática, a entrada em utilitários permite à companhia descer um degrau no tamanho dos veículos e ampliar o mercado que consegue atender, da distribuição e das operações de menor porte aos grandes caminhões rodoviários.
Com R$ 300 milhões destinados ao novo segmento, a empresa sinaliza que a estreia nos utilitários não será apenas uma extensão pontual do catálogo. A aposta abre uma nova frente de negócios para uma montadora que, depois de 45 anos construindo sua posição em caminhões e ônibus, agora quer disputar também as cargas menores.
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CHINA - Lanxi, Zhejiang
FOTO: LEANDRO FONSECA
DATA: MAIO 2024 -
(Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
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CHINA - Lanxi, Zhejiang
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DATA: MAIO 2024 -
(Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
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CHINA - Lanxi, Zhejiang
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DATA: MAIO 2024 -
(Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
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CHINA - Lanxi, Zhejiang
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DATA: MAIO 2024 -
(Lojista da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
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CHINA - Lanxi, Zhejiang
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DATA: MAIO 2024 -
(Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
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CHINA - Lanxi, Zhejiang
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DATA: MAIO 2024 -
(Ruas enfeitadas na cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
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CHINA - Lanxi, Zhejiang
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DATA: MAIO 2024 -
(Ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
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CHINA - Lanxi, Zhejiang
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DATA: MAIO 2024 -
(Ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
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CHINA - Lanxi, Zhejiang
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DATA: MAIO 2024 -
(Ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
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CHINA - vilarejo chinês
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DATA: MAIO 2024
(Ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
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CHINA
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DATA: MAIO 2024
(As ruas de Xangai, por outro ângulo)
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CHINA - Lanxi, Zhejiang
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DATA: MAIO 2024 -
(Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
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CHINA - Pequim
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DATA: MAIO 2024
(Tráfego de carros, bicicletas e motocicletas (a maior parte elétrica) nas ruas de Pequim, capital da China)
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(Ruas enfeitadas na cidade milenar de Youbu, em Lanxi)
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CHINA - carro eletrica - carregando -
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DATA: MAIO 2024
(Carros elétricos -- e autônomos -- da Apollo Go são recarregados nas proximidades de Xangai)
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CHINA - Pequim
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DATA: MAIO 2024
(Um outro ângulo de Pequim, a capital da China. Cidade tem 21 milhões de habitantes)
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CHINA - Jinhua - Hollywood Chinesa - Cidade cinematografica da China com escala de 1/1
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DATA: MAIO 2024 -
(Cidade cenográfica em Hengdian, a "Hollywood Chinesa": nesse caso, uma réplica de mesmo tamanho da Cidade Proibida)
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CHINA - Lanxi, Zhejiang
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DATA: MAIO 2024 -
(Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi. Na foto, uma mulher vestida a caráter interage com os moradores locais)
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CHINA - Pequim - transito - carros
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DATA: MAIO 2024
(O trânsito em Pequim, capital da China)
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CHINA - Pequim - cidade proibida - palacio
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DATA: MAIO 2024
(A vista da Cidade Proibida, em Pequim, capital da China. A Cidade Proibida foi construída em 1420 e serviu como sede de governo de mais de 20 imperadores chineses.)
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Ópera Wu, tradicional na cidade de Jinhua, na China
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DATA: MAIO 2024
(Artista performando uma peça da tradicional Ópera Wu, da cidade de Jinhua, na China)
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CHINA - fabrica de Drones chinesa
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DATA: MAIO 2024
(Fábrica da Aerospace Feipeng, nas proximidades de Xangai, que fabrica drones.)
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CHINA - Feira de comidas tipicas da China em Yiwu
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DATA: MAIO 2024
(Feira de comidas tipicas da China em Yiwu)
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CHINA - Mercado de pequenos produtos em Yiwu China que é vendido para o mundo.
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DATA: MAIO 2024
(Loja de decoração no mercado de pequenos produtos em Yiwu, na China. Com 75.000 lojas, o complexo é conhecido como a "capital mundial dos pequenos produtos")
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CHINA - xangai - churrascaria latina
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DATA: MAIO 2024
(Churrascaria brasileira Latina, em Xangai, na China)
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CHINA - Pequim
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DATA: MAIO 2024
(Foto do cotidiano das ruas de Pequim)
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CHINA - Muralha da China - turistas - turismo
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DATA: MAIO 2024
(Vista da Muralha da China.)
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CHINA
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DATA: MAIO 2024
(Escadaria em Pequim, na China.)
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CHINA - fabrica de descartaveis biodegradaveis feito com bagaço da cana de açucar em Yiwu
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DATA: MAIO 2024 -
(Fábrica de embalagens descartáveis biodegradáveis feita a partir do bagaço de cana: empresa produzirá bilhões de tampas de café para a Starbucks.)
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Carro autônomo da Baidu, na China
(Carro autônomo em movimento da Apollo Go, que pertence ao grupo Baidu.)
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CHINA Baidu
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DATA: MAIO 2024
(Carro autônomo da Apollo Go, que pertence ao grupo Baidu.)
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Trem-bala em Xangai, China
(Plataforma na estação do trem bala de Xangai que leva a Pequim. A viagem, de mais de 1.000, dura pouco menos de quatro horas.)
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CHINA - Xangai
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DATA: MAIO 2024
(Vista de Xangai, na China.)
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CHINA - vista de Pequim
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DATA: MAIO 2024
(Vista de Xangai, na China.)
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CHINA - xangai
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DATA: MAIO 2024
(Vista do famoso skyline de Xangai, na China.)
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CHINA - estrada - placa de transito
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DATA: MAIO 2024
(Estrada na China: país investe 6,1% do PIB em infraestrutura.)
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CHINA - Vista de Xangai
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DATA: MAIO 2024
(Vista de Xangai, na China.)
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CHINA - xangai - turistas
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DATA: MAIO 2024
(Vista do famoso skyline de Xangai, na China.)
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CHINA - Mercado em Yiwu China
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DATA: MAIO 2024
(O átrio de um dos distritos do mercado de Yiwu)
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CHINA - xangai - turistas
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DATA: MAIO 2024
(Vista de Xangai, na China.)