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Volkswagen Caminhões e Ônibus investirá R$ 300 milhões em novo segmento no Brasil

A aposta envolve menos carga em um mercado com mais concorrentes. A saída para acelerar o negócio foi fechar parceria com uma gigante chinesa

Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus: “Nosso objetivo é combinar o melhor dos dois mundos” (VOLKSWAGEM/Divulgação)

Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus: “Nosso objetivo é combinar o melhor dos dois mundos” (VOLKSWAGEM/Divulgação)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 18h01.

Última atualização em 3 de setembro de 2026 às 19h07.

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Carga menor, concorrência de peso. A Volkswagen Caminhões e Ônibus (VWCO) vai investir R$ 300 milhões para entrar em um novo segmento de veículos no Brasil.

Conhecida principalmente pelos caminhões e ônibus, a montadora prepara sua estreia no mercado de utilitários (veículos comerciais menores, como vans e furgões, usados principalmente para transporte de cargas, entregas e prestação de serviços) – e para isso vai se unir a uma gigante chinesa: a fabricante SAIC Motor.

O novo segmento será apresentado oficialmente durante a Fenatran 2026, que acontece entre 9 e 13 de novembro, em São Paulo. Depois do lançamento brasileiro, a estratégia prevê a chegada dos modelos à Argentina.

A aposta marca uma mudança relevante na estratégia da companhia justamente no ano em que a operação completa 45 anos.

“Já temos o portfólio mais completo de caminhões e ônibus do mercado e, agora, vamos ampliar nossa atuação nos comerciais leves, com veículos em categorias nas quais não competíamos”, afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

A parceria com a China

Para acelerar a entrada no segmento, a VWCO recorreu a uma estratégia que vem ganhando espaço na indústria automotiva: uma aliança com uma fabricante chinesa SAIC Motor.

A SAIC Motor é uma das maiores montadoras da China e mantém uma relação com o Grupo Volkswagen há mais de quatro décadas.

“É a primeira vez que a Volkswagen Caminhões e Ônibus terá uma parceira asiática em um lançamento desse tipo”, diz o CEO.

A intenção, segundo Cortes, é unir o conhecimento da Volkswagen sobre mercados emergentes à velocidade de desenvolvimento da indústria chinesa.

“Nosso objetivo é combinar o melhor dos dois mundos: o reconhecido domínio e entrega de produtos adequados à operação em mercados emergentes e a velocidade de desenvolvimento dos chineses”, afirma.

A estratégia também ajuda a explicar como a VWCO pretende avançar rapidamente sobre uma categoria nova sem começar o desenvolvimento dos veículos completamente do zero.

Veja também: Para além do Uber: essa empresa conecta motorista de caminhão a transportadoras e mira o 1º bilhão

Um mercado concorrido, que não dá para frear

A Volkswagen chegará a um mercado longe de estar vazio. O segmento de comerciais leves reúne alguns dos principais nomes da indústria automotiva, com modelos consolidados de Fiat, Renault, Ford, Iveco e Mercedes-Benz.

Em 2025, foram mais de 552 mil veículos da categoria emplacados no Brasil, segundo dados da Fenabrave. Entre vans e furgões, a Renault Master terminou o ano na liderança, enquanto modelos como Fiat Fiorino, Ducato e Scudo, Ford Transit, Iveco Daily e Mercedes-Benz Sprinter ajudam a formar uma disputa pulverizada.

É nesse terreno que a VWCO pretende ganhar espaço com a nova família desenvolvida em parceria com a chinesa SAIC.

Primeiro da China, depois produção regional

Os primeiros veículos serão importados da China, mas esse deverá ser apenas o estágio inicial do projeto.

A Volkswagen já trabalha na estruturação de uma produção regional para os novos utilitários. A empresa ainda não detalhou onde os modelos serão fabricados nem quando a produção local deverá começar.

Antes de chegarem às concessionárias, porém, os veículos passam por uma espécie de “tropicalização”. Protótipos estão em fase avançada de validação e são submetidos a testes de engenharia e qualidade nas proximidades da fábrica da VWCO em Resende, no Rio de Janeiro, onde fica o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da companhia.

O nome dos veículos e detalhes como versões, preços, motorização e início das vendas continuam mantidos em sigilo e deverão ser revelados na Fenatran.

Veja também: 'Nosso maior desafio é o mercado ilegal de combustíveis', diz presidente da Ipiranga

Por que entrar em utilitários?

A expansão ocorre depois de décadas de concentração da VWCO em veículos de maior porte. A companhia acumula, segundo o CEO, 22 anos de liderança no mercado de caminhões e está na vice-liderança de ônibus há mais de três décadas.

Agora, a estratégia é usar essa presença entre transportadores e frotistas para avançar sobre outras necessidades dos mesmos clientes.

Na prática, a entrada em utilitários permite à companhia descer um degrau no tamanho dos veículos e ampliar o mercado que consegue atender, da distribuição e das operações de menor porte aos grandes caminhões rodoviários.

Com R$ 300 milhões destinados ao novo segmento, a empresa sinaliza que a estreia nos utilitários não será apenas uma extensão pontual do catálogo. A aposta abre uma nova frente de negócios para uma montadora que, depois de 45 anos construindo sua posição em caminhões e ônibus, agora quer disputar também as cargas menores.

  • CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 -

    1/40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

  • CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 -

    2/40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

  • CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 -

    3/40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

  • CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 -

    4/40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Lojista da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

  • CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 -

    5/40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

  • CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 -

    6/40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Ruas enfeitadas na cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

  • CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 -

    7/40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

  • CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 -

    8/40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

  • CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 -

    9/40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

  • CHINA - vilarejo chinês FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    10/40 CHINA - vilarejo chinês FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

  • CHINA FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    11/40 CHINA FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (As ruas de Xangai, por outro ângulo)

  • CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 -

    12/40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

  • CHINA - Pequim FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    13/40 CHINA - Pequim FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Tráfego de carros, bicicletas e motocicletas (a maior parte elétrica) nas ruas de Pequim, capital da China)

  • 14/40 (Ruas enfeitadas na cidade milenar de Youbu, em Lanxi)

  • CHINA - carro eletrica - carregando - FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    15/40 CHINA - carro eletrica - carregando - FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Carros elétricos -- e autônomos -- da Apollo Go são recarregados nas proximidades de Xangai)

  • CHINA - Pequim FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    16/40 CHINA - Pequim FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Um outro ângulo de Pequim, a capital da China. Cidade tem 21 milhões de habitantes)

  • CHINA - Jinhua - Hollywood Chinesa - Cidade cinematografica da China com escala de 1/1 FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 -

    17/40 CHINA - Jinhua - Hollywood Chinesa - Cidade cinematografica da China com escala de 1/1 FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Cidade cenográfica em Hengdian, a "Hollywood Chinesa": nesse caso, uma réplica de mesmo tamanho da Cidade Proibida)

  • CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 -

    18/40 CHINA - Lanxi, Zhejiang FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Café da manhã tradicional nas ruas da cidade milenar de Youbu, em Lanxi. Na foto, uma mulher vestida a caráter interage com os moradores locais)

  • CHINA - Pequim - transito - carros FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    19/40 CHINA - Pequim - transito - carros FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (O trânsito em Pequim, capital da China)

  • CHINA - Pequim - cidade proibida - palacio FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    20/40 CHINA - Pequim - cidade proibida - palacio FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (A vista da Cidade Proibida, em Pequim, capital da China. A Cidade Proibida foi construída em 1420 e serviu como sede de governo de mais de 20 imperadores chineses.)

  • Ópera Wu, tradicional na cidade de Jinhua, na China FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    21/40 Ópera Wu, tradicional na cidade de Jinhua, na China FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Artista performando uma peça da tradicional Ópera Wu, da cidade de Jinhua, na China)

  • CHINA - fabrica de Drones chinesa FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    22/40 CHINA - fabrica de Drones chinesa FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Fábrica da Aerospace Feipeng, nas proximidades de Xangai, que fabrica drones.)

  • CHINA - Feira de comidas tipicas da China em Yiwu FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    23/40 CHINA - Feira de comidas tipicas da China em Yiwu FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Feira de comidas tipicas da China em Yiwu)

  • CHINA - Mercado de pequenos produtos em Yiwu China que é vendido para o mundo. FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    24/40 CHINA - Mercado de pequenos produtos em Yiwu China que é vendido para o mundo. FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Loja de decoração no mercado de pequenos produtos em Yiwu, na China. Com 75.000 lojas, o complexo é conhecido como a "capital mundial dos pequenos produtos")

  • CHINA - xangai - churrascaria latina FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    25/40 CHINA - xangai - churrascaria latina FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Churrascaria brasileira Latina, em Xangai, na China)

  • CHINA - Pequim FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    26/40 CHINA - Pequim FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Foto do cotidiano das ruas de Pequim)

  • CHINA - Muralha da China - turistas - turismo FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    27/40 CHINA - Muralha da China - turistas - turismo FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Vista da Muralha da China.)

  • CHINA FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    28/40 CHINA FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Escadaria em Pequim, na China.)

  • CHINA - fabrica de descartaveis biodegradaveis feito com bagaço da cana de açucar em Yiwu FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 -

    29/40 CHINA - fabrica de descartaveis biodegradaveis feito com bagaço da cana de açucar em Yiwu FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 - (Fábrica de embalagens descartáveis biodegradáveis feita a partir do bagaço de cana: empresa produzirá bilhões de tampas de café para a Starbucks.)

  • Carro autônomo da Baidu, na China

    30/40 Carro autônomo da Baidu, na China (Carro autônomo em movimento da Apollo Go, que pertence ao grupo Baidu.)

  • CHINA Baidu FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    31/40 CHINA Baidu FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Carro autônomo da Apollo Go, que pertence ao grupo Baidu.)

  • Trem-bala em Xangai, China

    32/40 Trem-bala em Xangai, China (Plataforma na estação do trem bala de Xangai que leva a Pequim. A viagem, de mais de 1.000, dura pouco menos de quatro horas.)

  • CHINA - Xangai FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    33/40 CHINA - Xangai FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Vista de Xangai, na China.)

  • CHINA - vista de Pequim FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    34/40 CHINA - vista de Pequim FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Vista de Xangai, na China.)

  • CHINA - xangai FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    35/40 CHINA - xangai FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Vista do famoso skyline de Xangai, na China.)

  • CHINA - estrada - placa de transito FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    36/40 CHINA - estrada - placa de transito FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Estrada na China: país investe 6,1% do PIB em infraestrutura.)

  • CHINA - Vista de Xangai FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    37/40 CHINA - Vista de Xangai FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Vista de Xangai, na China.)

  • CHINA - xangai - turistas FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    38/40 CHINA - xangai - turistas FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Vista do famoso skyline de Xangai, na China.)

  • CHINA - Mercado em Yiwu China FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    39/40 CHINA - Mercado em Yiwu China FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (O átrio de um dos distritos do mercado de Yiwu)

  • CHINA - xangai - turistas FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024

    40/40 CHINA - xangai - turistas FOTO: LEANDRO FONSECA DATA: MAIO 2024 (Vista de Xangai, na China.)

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