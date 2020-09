Volkswagen amplia família de SUVs e faz revelações do projeto Tarek

A Volkswagen apresentou nesta semana um teaser do seu novo SUV, cujo nome será revelado nos próximos dias. O modelo virá para ampliar a família de utilitários esportivos da marca.

O novo veículo deve se posicionar entre os SUVs T-Cross e Tiguan, cuja faixa de preço é acima de 100.000 reais.

No teaser divulgado pela montadora, o detalhe mais marcante fica no para-choque, bem diferente dos modelos já existentes no portfólio da marca. O SUV será produzido sobre a mesma plataforma do Golf, Tiguan e Jetta.

Espera-se que o novo SUV dispute mercado com o Compass, da Jeep, líder em sua categoria no Brasil.

O lançamento da Volks será produzido no centro industrial de Pacheco, na Argentina, e será o primeiro utilitário esportivo a ser fabricado na unidade. O projeto tem investimento de 650 milhões de dólares.

“Estamos avançando conforme planejado para o lançamento do nosso primeiro SUV produzido na Argentina. O projeto Tarek é parte da ofensiva de SUVs da marca Volkswagen”, disse Thomas Owsianski, presidente da Volkswagen na Argentina.

Em entrevista recente à EXAME, Pablo Di Si, presidente da montadora, disse que a marca está promovendo uma revolução em seu portfólio e que, hoje, tem “a linha mais completa do país”.

A Volkswagen terá à disposição no mercado brasileiro os SUVs Tiguan, T-Cross e Nivus — lançado há cerca de dois meses — e agora o fruto do projeto Tarek.

Recentemente, o SUV T-Cross quebrou a hegemonia de mais de 50 meses consecutivos de liderança do mercado brasileiro ao desbancar o compacto Onix.