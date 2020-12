Volkswagen ajusta produção no mundo por falta de chips

A Volkswagen afirmou nesta sexta-feira que enfrenta uma escassez de semicondutores e que vai ajustar a produção na China, América do Norte e Europa.

Fabricantes de chips no início da crise da pandemia transferiram suas capacidades do combalido setor de veículos para atender a outros segmentos da economia, como eletrônicos de consumo, afirmou a Volkswagen. Mas com a recuperação das vendas de veículos as montadoras estão enfrentando gargalo na oferta de componentes.

“Estamos agora sentindo os efeitos dos gargalos na produção global de semicondutores”, disse Murat Aksel, membro do conselho da companhia.