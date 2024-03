Vodafone vende operação italiana para Swisscom por 8 bilhões de euros

A empresa de telecomunicações Vodafone concordou em vender suas operações italianas para a Swisscom por 8 bilhões de euros em dinheiro. O movimento faz parte dos planos da CEO Margherita Della Valle para simplificar o grupo sediado no Reino Unido.

A empresa também disse que devolverá até €4 bilhões aos acionistas por meio de recompras de ações e reduzirá seu dividendo para 4,5 centavos por ação a partir do próximo ano, abaixo dos 9 centavos em 2024.

Della Valle disse que a venda marcou "a terceira e última etapa na reorganização de nossas operações europeias", após a venda da unidade espanhola e uma fusão de suas operações no Reino Unido, atualmente em análise pelo regulador de concorrência britânico.

Em outubro, a empresa concordou em vender suas operações espanholas por €5 bilhões para a Zegona Communications.

As €4 bilhões em recompras de ações consistem em até €2 bilhões após a conclusão da venda da Vodafone Spain em 2025 e até €2 bilhões provenientes da venda da Vodafone Italy, que está sujeita a aprovações regulatórias.

A Vodafone disse que o acordo proporcionou ao grupo de telecomunicações do Reino Unido uma saída completa da Itália, onde não era "possível" obter retornos adequados sobre o capital empregado.

"No futuro, nossos negócios estarão operando em mercados em crescimento — onde temos posições fortes — permitindo-nos entregar um crescimento mais previsível e forte na Europa", disse Della Valle.

Como parte do acordo na Itália, a Vodafone continuará a fornecer determinados serviços à Swisscom por até cinco anos. A taxa anual paga pela Swisscom no primeiro ano após a conclusão foi estimada em €350 milhões, valor que a Swisscom disse esperar que diminua ao longo do tempo.

A Swisscom disse que pretende fundir a Vodafone Italy com a Fastweb, sua subsidiária na Itália, o que "unirá infraestruturas móveis e fixas de alta qualidade, competências e capacidades complementares" para criar um desafiante convergente líder em um mercado com oportunidades de crescimento significativas".

Christoph Aeschlimann, CEO da Swisscom, disse que a empresa seria "fortalecida como um todo, permitindo-nos continuar fazendo investimentos significativos nos mercados suíço e italiano".

O acordo segue o anúncio em janeiro pela empresa de telecomunicações do bilionário francês Xavier Niel, a Iliad, de que a Vodafone havia rejeitado sua oferta de fusão de seus negócios italianos.

A venda para a Swisscom proporcionou à Vodafone a "melhor combinação de criação de valor e certeza de transação", disse Della Valle. A proposta da Iliad teria o "risco de [remédios regulatórios]" e a Vodafone teria "permanecido exposta a uma [joint venture] altamente alavancada na Itália, o que teria significado mais complexidade para nós gerenciarmos no grupo", acrescentou.

A Vodafone planeja reestruturar sua organização a partir do próximo mês em cinco divisões de negócios: Alemanha, mercados europeus, África, Vodafone Business e Vodafone Investments, com Philippe Rogge saindo do cargo de CEO da Vodafone Germany e deixando o grupo.

O anúncio ocorre quando o regulador de concorrência do Reino Unido lançou em janeiro uma investigação formal sobre a proposta de fusão dos negócios domésticos da Vodafone com a Three UK da CK Hutchison, que deve criar a maior operadora móvel da Grã-Bretanha.

O prazo para a investigação é na próxima sexta-feira, após o qual a Autoridade de Concorrência e Mercados poderia encaminhar a fusão para uma investigação mais aprofundada.