Você sabe o que significam os índices de sustentabilidade da B3?

A sociedade está cada vez mais exigente quando falamos dos impactos trazidos pelos aspectos ESG, de ambiental, social e de governança. “Não é mais razoável que uma empresa ignore critérios de governança corporativa, impacto ambiental de suas atividades ou mesmo questões relacionadas a respeito, diversidade e ética”, avalia Cesar Sanches, superintendente de sustentabilidade da B3, sobre como os participantes da cadeia olham com mais atenção para as mudanças e como podem aprimorar suas práticas.

Ele tem razão. Os consumidores, de um lado, querem, mais do que nunca, consumir de empresas responsáveis. “O ESG veio para ficar e será cada vez mais transversal nas companhias. Além disso, os credores estão atentos porque mitigar riscos é sem dúvida um fator importante para o bom desempenho e a perenidade do negócio”, afirma Sanches. E na esteira de tudo isso, o investidor também já percebeu que empresas que dão atenção à agenda ESG tendem a produzir mais, performar melhor, mapear melhor seus riscos e obter ganhos relacionados à imagem e à reputação.

GPTW: um novo índice vem aí

Para ajudar as empresas a adotar e evoluir suas práticas de sustentabilidade, a B3 oferece ao mercado índices de sustentabilidade como o ISE B3, o ICO2 B3 e o IGCT B3 (saiba mais no box abaixo).

“O mercado ganha quando as empresas mapeiam e tomam conhecimento não apenas dos impactos que causam e os potenciais riscos mas também se dispõem a assumir os compromissos para a mitigação. O esforço da B3 é, com os índices, oferecer uma referência de mercado para gestores e investidores”, afirma Cesar Sanches.

E vem mais novidade por aí. “Estamos colocando na rua um novo índice em parceria com a GPTW, que reunirá as empresas listadas que são certificadas ou figuram no ranking das melhores empresas para trabalhar e, portanto, dão atenção especial a esse aspecto do pilar Social”, conta o superintendente. O índice será lançado em janeiro de 2022 e a primeira composição já incluirá as empresas premiadas desse ano.

Esse será o primeiro Índice GPTW no mundo, oferecendo aos investidores brasileiros uma nova alternativa para acompanhar o mercado financeiro com um viés ESG. “Hoje, a B3 tem um portfólio amplo de produtos e serviços para apoiar o mercado no tema, seja por meio de índices, ETFs, registro de títulos temáticos, CBIOs, ou oferecendo treinamento para as empresas que querem incorporar o tema em suas estratégias”, destaca Sanches.

Para os investidores atentos a essa nova realidade, já existem os produtos indexados a esses índices, como fundos abertos e ETFs, que entregam estratégias prontas para os investidores, além de contarem com uma gestão profissional.

Há, inclusive, uma geração que busca investimentos com propósitos e impactos positivos para a sociedade e para o planeta. Dentre os quase 4 milhões de investidores em renda variável na bolsa do Brasil, a parcela que mais cresceu foi a de investidores entre 18 e 25 anos.

A nova geração segue uma tendência de buscar não apenas investir, mas consumir de empresas que sejam responsáveis do ponto de vista ESG. Agora que você já sabe mais sobre o que está por trás dessa nova forma de pensar sobre investimento, você está pronto para também investir com propósito?

BOX ESG