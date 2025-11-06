"Você não precisa de muito dinheiro para começar': como esse pai solo faturou US$ 6,5 mi c

Rick Senko, aos 41 anos, é o exemplo de como a persistência, dedicação e trabalho inteligente podem transformar um negócio simples em um império de milhões de dólares.

O empresário começou sua trajetória como revendedor de itens usados no eBay, em 2008, após perder seu emprego durante a Grande Recessão.

O que parecia uma solução temporária para pagar as contas se transformou em uma verdadeira máquina de negócios, que em 2024 faturou US$ 6,5 milhões por meio de sua empresa atacadista, a Technsports. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Mas, ao contrário do que muitos imaginam, Senko não começou com muito dinheiro.

Como uma simples revenda se tornou o primeiro passo para o sucesso

Senko sempre foi determinado e soube que o sucesso não dependia de grandes somas de dinheiro, mas de habilidade, estratégia e resiliência.

Após se tornar pai solteiro e perder seu emprego como supervisor de laboratório, ele encontrou uma oportunidade ao perceber que poderia comprar itens baratos e revendê-los com lucro.

O primeiro item que ele revendeu foi um celular. Ele comprou o aparelho por US$ 35 no Craigslist e o vendeu por US$ 75 no eBay.

Esse pequeno lucro foi o ponto de partida para sua jornada. “Descobri uma falha na Matrix”, diz Senko, referindo-se ao momento em que entendeu que poderia ganhar dinheiro revendendo itens usados.

Ele passou a se dedicar integralmente à revenda de eletrônicos e, eventualmente, focou em roupas de segunda mão, um mercado que ele percebeu estar repleto de oportunidades.

O modelo de negócios que fatura milhões

Em 2023, Senko fundou a Technsports, um negócio atacadista que compra grandes quantidades de roupas usadas e as revende para revendedores menores.

A estratégia de venda em atacado, com uma margem de lucro de aproximadamente 50% por item, se mostrou uma excelente maneira de expandir rapidamente o negócio, já que permitiu vender grandes volumes de produtos com menos esforço diário.

O modelo de negócio passou de vendas individuais no eBay para vendas em massa, atendendo outros revendedores que, por sua vez, revendiam as peças em plataformas como eBay e Amazon.

Isso não só escalou sua capacidade de vendas, como também reduziu a carga de trabalho, permitindo que Senko se concentrasse em expandir seu império.

Senko revela que, ao mudar para o atacado, ele conseguiu vender até 5.000 peças de roupas por dia, o que resultou em milhões de dólares em receita. "O ativo mais valioso para o meu negócio se tornou o estoque," explica ele, destacando como a compra em grande escala aumentou seus lucros.

