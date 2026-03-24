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'Você não conhece seu negócio', diz Semenzato a clínica de terapia infantil

Clínica de desenvolvimento infantil recebe um choque de gestão sobre finanças, precificação e modelo de negócio

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 24 de março de 2026 às 08h04.

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Crescimento não garante um negócio saudável. Sem controle financeiro, previsibilidade de receita e clareza sobre custos, a operação pode perder eficiência mesmo com demanda.

Esse é o cenário da Calmy, clínica multidisciplinar de desenvolvimento infantil criada há dois anos por Alexandra Vaz e Caio Cruz, na zona sul de São Paulo. A empresa atende dezenas de famílias e vive um momento de expansão. Ainda assim, enfrenta dificuldades para manter consistência nos resultados.

O principal problema envolve a gestão. No novo episódio do Choque de Gestão, reality show da EXAME com patrocínio de Santander Empresas e Claro Empresas, o diagnóstico vem do mentor José Carlos Semenzato, fundador da holding SMZTO, que reúne 18 marcas e soma mais de 4.800 unidades em operação.

“Você como gestor precisa ter esses números na ponta da língua", diz o mentor durante o episódio.

Crescimento sem previsibilidade

A Calmy nasceu a partir da experiência de Alexandra na psicologia infantil e da vivência pessoal do casal com o diagnóstico do filho de Caio. O modelo combina terapias contínuas voltadas ao desenvolvimento de crianças, com acompanhamento ao longo de meses ou anos.

O formato de cobrança criou um gargalo relevante. Mesmo com tratamentos de longo prazo, a clínica vende sessões avulsas.

O resultado aparece na rotina. A receita varia ao longo do mês, impactada por faltas, cancelamentos e sazonalidade.

A consequência aparece no caixa. Há períodos positivos seguidos por momentos de aperto. A inadimplência reduz a capacidade de planejamento e limita o crescimento.

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Ao avaliar a operação, Semenzato identificou um problema de erro de precificação, comum entre negócios em expansão.

Os preços seguiam referências de mercado, sem considerar a estrutura de custos da própria clínica. O resultado aparece na margem, abaixo do esperado para o setor.

A recomendação envolve revisão de preços, alinhamento com o público atendido e construção de retorno financeiro compatível com a operação.

Como te rum negócio mais previsível

Outro ponto crítico aparece na organização financeira e operacional.

Os fundadores admitem dificuldade recente na separação de conceitos básicos como custo fixo, variável e despesas. Parte dos controles ainda ocorre em planilhas, sem integração de dados.

Para Semenzato, esse modelo limita qualquer avanço. “Não dá mais para gerir empresa no papel ou no Excel", diz o empresário.

A recomendação inclui adoção de sistema com CRM, organização de indicadores e acompanhamento estruturado de clientes e receitas.

Entre as mudanças sugeridas aparece a revisão do modelo comercial.

A proposta envolve substituir a venda avulsa por planos recorrentes, com contratos de médio e longo prazo. O objetivo está na construção de receita previsível e maior estabilidade.

“Vocês não vendem uma sessão. Vocês vendem um tratamento", diz Semenzato.

A estratégia também inclui programas de indicação para reduzir custo de aquisição e ampliar a base de clientes com menor esforço.

Funcionários que viram sócios

A clínica enfrenta ainda um desafio na gestão de equipe.

Com cerca de 15 profissionais, a operação registrou alta rotatividade no último ano. Em muitos casos, famílias acompanham os terapeutas ao deixar a clínica.

A recomendação envolve um modelo diferente de retenção. Transformar profissionais estratégicos em sócios. A medida busca reduzir rotatividade e fortalecer o vínculo com o negócio.

“Quando o profissional vira sócio, ele pensa no longo prazo", diz Semenzato.

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