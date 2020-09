Vivo lança programa de benefícios para empresas clientes

“Criamos uma startup dentro da Vivo.” É assim que Gabriel Domingos, diretor de marketing de negócios da Vivo, descreve a criação do mais novo projeto da empresa para seus clientes corporativos. Nesta semana, a companhia lança o Vivo Valoriza Empresas, uma plataforma de benefícios para suas empresas clientes.

O programa é uma versão corporativa do Vivo Valoriza, programa de fidelidade em que os clientes finais da operadora podem comprar produtos e serviços com desconto, como ingressos de cinema e refeições em restaurantes. Na nova versão, focada no público empresarial, a companhia adaptou o produto para que ele pudesse intermediar negócios.

Nesta primeira fase, a operadora fechou parcerias com startups como Dr. Consulta, Creditas e Gympass. Essas empresas irão oferecer descontos e vantagens para as outras companhias clientes da Vivo que quiserem usar seus serviços. Segundo Domingos, o projeto é ter uma lista extensa de parceiros que possam ajudar com ferramentas de gestão, meios de pagemento, transporte, bem-estar e contabilidade, por exemplo.

“Vamos oferecer benefícios tanto para a empresa quanto para os colaboradores dela”, diz o diretor de marketing. Com a estratégia, a marca quer se diferenciar das principais concorrentes e fidelizar os clientes corporativos. Segundo uma pesquisa interna da Vivo, 65% das companhias avaliam que programas de relacionamento desse tipo são um critério importante na hora de escolher um prestador de serviço.

Já para as empresas parceiras, o Vivo Valoriza Empresas é uma oportunidade de dialogar com os mais de 4 milhões de usuários que a operadora tem nos planos pós-pagos corporativos. “Não tivemos dificuldade para trazer as empresas, em um ano colocamos o projeto no ar”, diz Domingos.

De acordo com o diretor, a pandemia foi um desafio a mais para o desenvolvimento do projeto. As equipes precisaram se adaptar para trabalhar de forma remota e, ainda assim, entregar a plataforma pronta quanto antes. “Assim vamos conseguir ajudar muitas empresas que sofreram na crise a digitalizar seus negócios”, afirma o Domingos.

A Vivo quer ter parcerias com empresas de e-commerce, emissão de notas online e transporte. Mas os planos não param por aí. Conforme a plataforma se popularizar entre os clientes da companhia, a operadora cogita vender espaço de publicidade para marcas que queiram se comunicar com o mercado corporativo. O Vivo Valoriza Empresas é uma “startup” que já nasce grande.