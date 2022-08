"Vitrine de novos negócios", Expo Empreendedor começa hoje em São Paulo

Começa nesta terça-feira, 16, a Expo Empreendedor, um dos principais eventos do empreendedorismo brasileiro. Até amanhã, o evento — que acontece no Expo Center Norte, em São Paulo — irá reunir 10.000 visitantes, entre marcas e representantes de pequenas e médias empresas interessadas em expor seus negócios.

O que é a feira?

A Expo Empreendedor é uma feira focada em empresas de pequeno, médio e grande porte, de todos os setores. Dos organizadores, ganhou o apelido de "vitrine de novos negócios", já que PMEs podem expor suas soluções e produtos para potenciais clientes, investidores ou até mesmo outros empresários interessados em fazer parte de uma rede ao abrir seu próprio negócio.

Para a edição de 2022 são esperadas 10.000 pessoas e 250 marcas expositoras do setores de serviços, franquias, educação, tecnologia, alimentação, saúde, beleza, entre outros. De acordo com a organização do evento, grande parte das empresas irá oferecer condições exclusivas na Expo Empreendedor.

Programação da Expo Empreendedor

Além da área de exposições, a Expo Empreendedor também contará com uma programação com palestras de empresários e representantes de companhias de diferentes setores. Também haverá mentorias exclusivas e investimentos em startups.

Nesta terça, sobem ao palco, por exemplo, Bruna Neves, diretora de produtos digitais da WeWork e Marcos Obana, diretor comercial da Hyperlocal.

Já em um painel totalmente dedicado ao programa Shark Tank Brasil, participam os investidores:

Sandra Chayo, sócia e diretora do Grupo Hope;

Caito Maia, fundador da Chilli Beans;

João Appolinário, CEO da Polishop;

Carol Paiffer, CEO da ATOM;

José Carlos Semenzato, presidente da SMZTO Holding;

Felipe Titto, fundador e CEO da Tittanium Inc;

Luitha Miraglia, apresentadora

Ingressos

A Expo Empreendedor 2022 tem entrada gratuita ao público em geral. Há também a opção de adquirir o Passaporte VIP para ter acesso às palestras, certificado, e descontos exclusivos. Informações sobre o evento e ingressos podem ser acessadas no site.