Vinho frisante barato? Famiglia Valduga lança três opções em lata

A Ponto Nero, empresa de espumantes do Grupo Famiglia Valduga, acaba de lançar a marca Becas, de vinhos frisantes em lata de 269 ml, e em três variações: Joy Blanc, Fun Rosé e Sweet Moscato.

“As doses individuais são mais econômicas e versáteis, pois promovem mais possibilidades de variedade na degustação dos vinhos frisantes. O consumidor não precisa abrir três garrafas distintas para saborear vinhos diferentes em uma mesma ocasião. Levando em consideração o custo por pack, o cliente também adquire mais vinho no conjunto de latas do que em uma garrafa convencional por um valor mais em conta”, diz Aline Ciota, gerente de marketing do Grupo Famiglia Valduga.

O valor unitário é de 13,90 reais e já está disponível no e-commerce da Famiglia Valduga. A expectativa é que em breve o produto chegue também em pontos físicos de todo o Brasil.

Com o lançamento, apesar da pandemia, os executivos da empresa seguem positivos. “2020 já pode ser considerada a melhor safra da história da vitivinicultura no Brasil e renderá ótimos vinhos brancos, que chegarão ao mercado ainda neste ano, além da produção de Becas, em um ou dois anos, poderemos conferir os tintos jovens, e, posteriormente, com os tintos de guarda safra 2020”, diz Lucas Simões, enólogo do Grupo Famiglia Valduga.

De janeiro a junho, o consumo de vinhos e espumantes no país saltou, em média, de 2,13 litros (2019) para 2,37 litros (2020) por pessoa, um aumento de 11%, mostram dados da consultoria Ideal Consulting. Assim, em relação às vendas, apesar de não abrir o faturamento, há estimativa de que em 2021 o Becas Sparkling represente cerca de 20% no faturamento da marca Ponto Nero, resultado a partir de ações para propagação da marca e experimentação.

“As pessoas inseriram o vinho no consumo em casa, uma vez que bares e restaurantes ficaram fechados e restritos por tanto tempo. Demos uma maior atenção ao nosso e-commerce, que registrou representatividade nas vendas”, diz Ciota.