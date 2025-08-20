Vigilantes do Peso aposta em comunidade e inovação médica para crescer na 'era Ozempic'

A WeightWatchers (Vigilantes do Peso no Brasil) está reforçando sua estratégia de crescimento ao combinar programas tradicionais de suporte à perda de peso com avanços no tratamento, como medicamentos GLP-1.

A CEO Tara Comonte afirmou à Bloomberg que a comunidade permanece o ponto central para o programa, mesmo em um cenário competitivo dominado por medicamentos como Wegovy, Ozempic (Novo Nordisk) e Zepbound (Eli Lilly).

Esses remédios ajudam a reduzir até 20% do peso corporal em meses, mas oferecem pouco suporte sobre efeitos colaterais, nutrição adequada ou manutenção do peso a longo prazo.

Reestruturação e novos objetivos

Após enfrentar desafios financeiros e operacionais, incluindo a saída de sua embaixadora mais conhecida, Oprah Winfrey, a WeightWatchers entrou em recuperação judicial. Em julho, a empresa saiu da falência com redução de cerca de 70% de sua dívida, além de uma nova diretoria.

A empresa tem atualmente cerca de 20 mil grupos de apoio mensais, a maioria presencial, e planeja expandir essas oportunidades, especialmente para atrair um público mais jovem.

Integração de medicamentos GLP-1

Desde 2023, a WeightWatchers passou a oferecer medicamentos GLP-1. A empresa fornece versões com desconto das vacinas de marca por meio de programas de pagamento direto das farmacêuticas, mas não comercializa mais versões manipuladas.

Além de atender a usuários de medicamentos para perda de peso, a empresa busca atingir novas faixas etárias e áreas terapêuticas. O objetivo é oferecer alternativas de suporte que não estejam disponíveis em outros serviços, integrando tecnologia, encontros presenciais e programas de saúde personalizados.

Academias e outros espaços de atividade física podem se tornar pontos de contato para engajar membros jovens, permitindo que check-ins de saúde sejam feitos junto às atividades físicas, criando uma experiência mais integrada.