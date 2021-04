Vídeo mostra aglomeração no Grupo Mateus, empresa de R$ 18 bi

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra aglomeração no Mateus Supermercados, empresa pertencente ao Grupo Mateus, de varejo, avaliado em R$ 18 bilhões. A nova loja foi inaugurada no dia 8 de abril, na cidade de Buriticupu (Maranhão). A grande quantidade de pessoas estaria reunida no local por causa de promoções, como o vídeo mostra.

"Tá chegando, vai acabar... É promoção, é Mateus Supermercados, em Buriticupu", diz o locutor, com a máscara no queixo. Em seguida, é possível ver uma grande quantidade de pessoas em frente às portas da loja, com a multidão sendo contida pelos próprios vendedores, que passam alguns produtos aos clientes.

Além da inauguração do novo supermercado, o grupo também trouxe para a cidade, que tem pouco mais de 70 mil habitantes, uma nova unidade do Eletro Mateus. Ambas as lojas devem gerar 300 vagas de emprego para a população local, segundo comunicado publicado recentemente pela companhia.

Ao todo, o plano do grupo é inaugurar 25 a 30 lojas nos próximos quatro anos, nos estados do Maranhão, Pará e Piauí.

A aglomeração acontece poucos dias após o Brasil registrar recordes seguidos de mortes -- nas últimas 24 horas, foram registrados 3.693 óbitos em todo o país. Medidas sanitárias foram tomadas no último mês no Maranhão, com a redução do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais na região chamada Grande Ilha. Outros municípios poderiam publicar decretos de acordo com as medidas que julgassem mais efetivas.

A EXAME entrou em contato com o Grupo Mateus para obter resposta acerca do ocorrido, e a empresa respondeu com o seguinte posicionamento: "Desde o início da pandemia o Grupo Mateus tem investido em adequações para cumprir com as normas sanitárias estabelecidas pelas autoridades governamentais e o episódio ocorrido na loja de Buriticupu foi isolado, sendo a ação realizada sem orientação da diretoria e fugindo dos nossos esforços de controle. Mas diante do ocorrido, medidas administrativas adequadas ao caso já estão sendo tomadas e iremos responder aos possíveis questionamentos dos órgãos fiscalizadores".

Nesta semana, Ilson Mateus, fundador do Grupo, e a ex-esposa, Maria Pinheiro, entraram para a lista de bilionários elaborada anualmente pela Revista Forbes. Ex-garimpeiro de Serra Pelada, Ilson Mateus, de 58 anos, está na posição 2.141 do ranking, com um fortuna avaliada em 1,4 bilhão de dólares. O IPO da companhia, feito em 2020, foi a maior estreia de uma empresa com origem na Região Nordeste da história da bolsa brasileira -- a empresa é a quarta maior do país em varejo alimentar.