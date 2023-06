Vicky Safra ultrapassa Eduardo Saverin e retoma primeiro lugar como pessoa mais rica do Brasil

A liderança de Eduardo Saverin como a pessoa mais rica do Brasil durou menos um mês. A família Safra, comandada por Vicky Safra, reconquistou o posto com uma fortuna avaliada em 18,3 bilhões de dólares, de acordo com o ranking em tempo real da Forbes.

O cofundador da rede social da Facebook, embrião do que hoje é a Meta, dona de plataforma como Instagram e WhatsApp, tinha conquistado a primeira posição no fim do maio, acompanhando as altas da ações da gigante de tecnologia.

Desde o começo do ano, os papéis da Meta, principal ativo na fortuna de Saverin, subiram mais de 120%, contribuindo para fazer a fortuna do bilionário avançar de US$ 7 bilhões em janeiro para US$ 15,7 bilhões atualmente.

Apesar disso, não foi o suficiente para manter o executivo do topo dos bilionários brasileiros.

Quem entra na divisão da família Safra

Comandada por Vicky, a fortuna da família, herdeira da fortuna do banqueiro Joseph Safra, falecido em 2020, é dividida também entre os filhos Alberto, David, Jacob e Esther.

No ranking global, os Safra ocupam a 92ª posição entre os mais ricos. Saverin está 109ª.