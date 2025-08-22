Venezuela, El Salvador e Paraguai: os próximos destinos da H&M, após o Brasil

A H&M estreia oficialmente no Brasil neste sábado, 23, com a inauguração de sua primeira loja no Shopping Iguatemi São Paulo e o lançamento do e-commerce nacional. A chegada da segunda maior varejista de moda do mundo faz parte de uma estratégia global de expansão que já tem próximos destinos definidos: El Salvador em 2025, Venezuela em 2026 e novas unidades no Paraguai.

Com presença consolidada em mercados como Colômbia, Chile, Peru e México, a chegada nesses países deve acontecer em curto prazo.

“El Salvador e Venezuela receberão a primeira loja ainda este ano e o Paraguai em 2026”, diz Daniel Érver, CEO global da H&M.

Brasil: um país de potencial global

Após uma década de espera, a varejista sueca abre suas portas no Brasil com um plano ousado: quatro lojas em São Paulo em apenas três meses, e-commerce nacional desde o primeiro dia, produção local e escala de trabalho 5x2

“O Brasil é um dos mercados onde vemos o maior potencial de expansão na América Latina e também um dos mais importantes para a nossa expansão global”, afirma Érver.

Para Joaquim Pereira, CEO da H&M no Brasil, o plano é agressivo para a marca se consolidar no varejo brasileiro.

“Demoramos muito para chegar, mas viemos com a intenção de fazer as coisas bem-feitas. Construímos um centro de distribuição de 25 mil m², que já pode ser ampliado para 40 mil, contratamos mais de 350 funcionários e investimos em produção local de calçados e moda praia. Tudo isso mostra que não estamos aqui para pouco tempo, mas para ficar”, afirma o executivo.

Sustentabilidade no centro do negócio

Outro pilar central da expansão é a sustentabilidade. Pereira destacou que a H&M já reduziu em 41% suas emissões de gases de efeito estufa desde 2018 e planeja alcançar 56% até 2030. A empresa também diminuiu o uso de embalagens plásticas em 44% e investiu US$ 180 milhões no último ano em programas sustentáveis, especialmente em energia renovável.

“Moda e qualidade ao melhor preço precisam estar alinhadas à sustentabilidade. Usamos inteligência artificial para monitorar a produção e evitar excessos, investimos em fornecedores locais e temos metas claras de redução de impacto ambiental”, conta o CEO que lidera a operação no Brasil.

Carreira e impacto social

Além da expansão geográfica, a H&M busca deixar sua marca no modelo de trabalho. No Brasil, a empresa implementou a escala 5x2 no varejo, uma iniciativa rara no setor, que permite aos funcionários trabalharem cinco dias por semana com dois de descanso fixo.

“Queremos mudar a lógica do varejo e oferecer melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Isso também faz parte da sustentabilidade humana que acreditamos”, diz Pereira.

O que vem pela frente

A aposta na Venezuela, em El Salvador e no Paraguai reforça a ambição da H&M em transformar a América Latina em uma das regiões mais estratégicas para seu crescimento.

“Estamos construindo um futuro de longo prazo na região. Acreditamos que podemos competir em qualquer mercado, desde que respeitemos a cultura local e mantenhamos nosso compromisso com qualidade, sustentabilidade e experiência do cliente”, afirma Pereira.