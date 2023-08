Vendas pelo Instagram: Estímulo e Meta capacitam empreendedores gratuitamente

Uma parceria entre o fundo de impacto Estímulo e a Meta, empresa controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, promove um treinamento com informações para ajudar empreendedores no emprego das melhores práticas nas redes sociais, com foco na ampliação das vendas. O encontro virtual ocorrerá nesta quarta-feira, 30, às 19h30, e será oferecido pela equipe de Business Education da Meta.

Após a apresentação, as empresas irão liberar aos participantes inscritos 30 cursos da Meta relacionados ao tema, também gratuitamente. Qualquer empreendedor pode participar da mentoria.

“Capacitação é um dos principais pilares do Estímulo e acreditamos que seja muito importante para a jornada do empreendedor. Atualmente, temos 100 mil empreendedores cadastrados na nossa base e queremos ajudá-los a crescer”, afirma Mariane Salvador, Head de marketing e educação do Estímulo.

A capacitação incluirá dicas sobre posicionamentos adequados, estratégias bem definidas, além do melhor uso das ferramentas disponíveis na plataforma.

Para fazer os cursos, basta ter acesso à internet e uma conta de Instagram ou Facebook para se conectar. A mentoria gratuita pode ser acessada por este link. Entre as temáticas abordadas estão:

Introdução ao Instagram (como plataforma de vendas)

Como ter um perfil comercial atraente

Entender os diferentes tipos de conteúdo: posts, stories, reels

A força das hashtags para aumentar a visibilidade

Dicas para criar conteúdo relevante e engajador

Colaborações e parcerias para ampliar o alcance

Uso de call-to-actions (CTAs) eficazes em suas postagens e stories

Exemplos reais de empresas que converteram seguidores em clientes

Recursos e ferramentas úteis para publicações e gestão do perfil

Como funciona o Estímulo

O Estímulo nasceu em maio de 2020 com o propósito de evitar o fechamento de pequenos negócios impactados pela pandemia de Covid-19.

Como modelo, usa o conceito de blended finance, unindo doações e investimentos de impacto, para oferecer a pequenos empreendedores soluções de crédito, capacitação e rede de conexão.

O fundo chegou a R$175 milhões em apoio financeiro em 2023, triplicando o valor inicial captado. Atualmente, registra mais de 3.000 empreendedores apoiados e 100.000 pessoas impactadas.

Além de ajuda financeira, o Estímulo tem na rede de apoio para a capacitação dos empreendedores empresas como Meta, Google, Razonet e a Fundação Dom Cabral.

Serviço :



Data: Quarta-feira, 30 de agosto de 2023

Horário: 19h30, horário de Brasília

Inscrição: Por meio deste site

Canal: Online, pelo aplicativo Zoom