Vendas digitais são responsáveis por mais de 40% do faturamento dos pequenos negócios

O comércio digital se impôs como realidade aos donos de pequenos negócios no Brasil e atualmente já responde, em média, por mais de 40% do faturamento de microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.

Segundo a pesquisa “Transformação Digital nos Pequenos Negócios”, realizada pelo Sebrae, aproximadamente 70% das MPE brasileiras usam ferramentas digitais para realizar vendas. Os setores onde a digitalização ocorreu de forma mais intensa foram Economia Criativa, Logística, Artesanato e Turismo onde aproximadamente metade do faturamento já provém dos canais online.

O levantamento aponta que as plataformas mais usadas pelos pequenos negócios para fazer negócio são WhatsApp (56%), Instagram (43%) e Facebook (23%).

“O mundo digital revolucionou a forma de fazer negócio. O Sebrae atua para apoiar os empreendedores na jornada da digitalização”, diz Décio Lima, presidente do Sebrae.

Décio Lima lembra que as redes sociais são as novas vitrines e se tornaram poderosos canais de comunicação com o cliente. “Hoje é possível, por exemplo, mostrar os bastidores do negócio, os valores da empresa, o posicionamento da marca, entre outras informações. O ambiente digital não é só um espaço para divulgar promoções”, analisa. “Por isso é fundamental estar sempre atualizado e ter um planejamento de longo prazo para ampliar a presença digital da empresa”, acrescenta.

Números da pesquisa