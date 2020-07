Venda de kits do Pão de Açúcar que facilitam a vida na cozinha triplicam

A Cheftime, startup de gastronomia do Grupo Pão de Açúcar, viu a demanda pelos seus kits para preparo de refeições quase triplicar durante a quarentena. Pessoas buscam os kits para ter refeições diferentes, com receitas que não estão acostumadas a preparar, para matar a saudade de uma ida ao bar ou restaurante ou para ter alguma atividade para fazer com as crianças.

As vendas dos kits prontos da Cheftime aumentaram 117% no segundo trimestre deste ano. Em 2019, a produção da Cheftime cresceu mais de 13 vezes e a venda de kits já ultrapassou 200 mil unidades. A equipe, também, mais que dobrou para atender à demanda. Os produtos estão presentes em 200 supermercados do Pão de Açúcar e Minuto Pão de Açúcar dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Ceará e Brasília.

O best seller é o dadinho de tapioca com geleia de pimenta. Bacalhau com nata, risoto de cogumelos e até paella estão entre as receitas desenvolvidas pela companhia, pensando em quem sente falta da experiência de um restaurante.

A categoria de drinks também foi impulsionada na pandemia, que manteve bares fechados. É possível comprar um kit de moscow mule, que vem com duas pequenas garrafas de vodca da Absolut, uma caneca azul e todos os ingredientes necessários para fazer a famosa espuma de gengibre. Já o kit gin tônica vem com, claro, gin da Beefeater, água tônica, especiarias e sachês de chá. A empresa prevê lançar uma opção de drink com whisky para o Dia dos Pais.

Há ainda receitas voltadas para proporcionar experiências divertidas e diferentes com as crianças, também presas em casa há meses. São kits para fazer pirulitos de chocolate, brownies e, na ocasião da Páscoa, ovos de chocolate.

“A Cheftime, como startup de gastronomia, é um diferencial. Outros varejos não têm esse tipo de produto”, diz Daniella Mello, presidente e fundadora da Cheftime. Os produtos podem ser adquiridos pelo site da Cheftime, para assinatura semanal ou venda avulsa, pelo comércio eletrônico do Pão de Açúcar e nos supermercados da rede. Os kits para risoto, por exemplo, ficam ao lado do arroz arbóreo e o preparo de brownie, junto dos doces. “O produto chama a atenção e tem um tíquete médio bom”, diz a empreendedora. As caixas podem servir até para presentes.

Em abril, a Cheftime lançou a venda de refeições prontas por meio do aplicativo James Delivery, app de entregas do GPA, para ampliar sua atuação de vendas e competir com iFood e Rappi. Hoje as refeições estão disponíveis para entrega em quase toda cidade de São Paulo e no Rio de Janeiro. Essa divisão do negócio cresce 19% por semana desde o lançamento.

A startup também oferece alimentos para consumo nos próprios supermercados Pão de Açúcar, para abastecer os cafés da rede. Há itens para levar ou para consumo no local, como tortas, sanduíches naturais e outros. O Restaurante Cheftime atualmente opera com 11 dark kitchens em lojas do Pão de Açúcar, atendendo as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói e São Caetano do Sul. “Nossa ideia é deixar o supermercado mais parecido com um restaurante, melhorar a experiência em todos os canais”, diz Mello.