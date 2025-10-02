Venda de ativos de saúde em Maringá atrai operadores hospitalares e investidores

Partes integrantes do Unique Medical Center, um complexo hospitalar em Maringá (PR), com área total de 62 mil metros quadrados, estão sendo negociadas em processo conduzido por venda direta. O ativo fica a 13 minutos do Aeroporto Regional Silvio Name Junior e é voltado exclusivamente para o setor de saúde, com unidades disponíveis para profissionais da saúde, clínicas e investidores.

As negociações são conduzidas com exclusividade pelo leiloeiro Fernando Semerdjian, por meio da plataforma Vendas Judiciais. Estão disponíveis duas lajes da Fase 1 do hospital, dez salas comerciais entre 51,76 m² e 71,96 m² em andares altos, além de cerca de 600 vagas de estacionamento. Também entram no pacote lojas e quiosques prontos para operação no mall do centro comercial.

A estrutura conta com geradores dedicados, elevadores exclusivos e heliponto. Segundo o gestor, a ocupação atual do complexo permite uma análise de retorno previsível para interessados.

O hospital está sendo construído em etapas. A Fase 1 já teve as lajes entregues e aguarda apenas acabamento técnico e instalação de equipamentos médicos por parte dos novos proprietários. A torre médica, já finalizada, abriga 237 salas para consultórios. A Fase 2, ainda em construção, pode ser adquirida conjuntamente e será conectada à Fase 1 e ao restante do empreendimento.



‘’O setor da saúde está em constante expansão, mas ainda há muito espaço para ampliações e melhorias em diversos ângulos’’, explica Semerdjian. “A ocupação do complexo em movimento crescente reflete a existência da estrutura já implantada, reduz riscos e permite a avaliação de retorno mais previsível’’.

Saúde como vetor imobiliário

O projeto nasceu da iniciativa de médicos locais, que apontam falta de modernização na rede hospitalar da região. A maior parte dos hospitais da cidade foi construída entre as décadas de 1940 e 1970, e o Unique busca atender essa demanda reprimida, oferecendo uma estrutura hospitalar mais recente e integrada.

Vista aérea do complexo: ativo é composto por hospital, torre médica, centro comercial, estacionamento e um dos poucos helipontos da cidade (Vendas judiciais/Divulgação)

Segundo Semerdjian, há crescente interesse de franquias nacionais dos setores óptico, alimentício e hospitalar pelas lojas do centro comercial. No setor clínico, laboratórios, clínicas médicas e grupos de diagnóstico estão entre os potenciais compradores. O estacionamento está atualmente operado por uma rede especializada, uma das maiores do país.

A venda ocorre em dois ciclos, de 27 a 30 de outubro e de 30 de outubro a 14 de novembro. As unidades podem ser adquiridas de forma fracionada ou em conjunto, com preços iniciais abaixo de R$ 200 mil e condições facilitadas. A comercialização é exclusiva da plataforma Vendas Judiciais, onde estão disponíveis o prospecto técnico e os agendamentos de visita.