Venda de ativos de saúde em Maringá atrai operadores hospitalares e investidores

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 10h30.
Partes integrantes do Unique Medical Center, um complexo hospitalar em Maringá (PR), com área total de 62 mil metros quadrados, estão sendo negociadas em processo conduzido por venda direta. O ativo fica a 13 minutos do Aeroporto Regional Silvio Name Junior e é voltado exclusivamente para o setor de saúde, com unidades disponíveis para profissionais da saúde, clínicas e investidores.
As negociações são conduzidas com exclusividade pelo leiloeiro Fernando Semerdjian, por meio da plataforma Vendas Judiciais. Estão disponíveis duas lajes da Fase 1 do hospital, dez salas comerciais entre 51,76 m² e 71,96 m² em andares altos, além de cerca de 600 vagas de estacionamento. Também entram no pacote lojas e quiosques prontos para operação no mall do centro comercial.
A estrutura conta com geradores dedicados, elevadores exclusivos e heliponto. Segundo o gestor, a ocupação atual do complexo permite uma análise de retorno previsível para interessados.
O hospital está sendo construído em etapas. A Fase 1 já teve as lajes entregues e aguarda apenas acabamento técnico e instalação de equipamentos médicos por parte dos novos proprietários. A torre médica, já finalizada, abriga 237 salas para consultórios. A Fase 2, ainda em construção, pode ser adquirida conjuntamente e será conectada à Fase 1 e ao restante do empreendimento.
‘’O setor da saúde está em constante expansão, mas ainda há muito espaço para ampliações e melhorias em diversos ângulos’’, explica Semerdjian. “A ocupação do complexo em movimento crescente reflete a existência da estrutura já implantada, reduz riscos e permite a avaliação de retorno mais previsível’’.
O projeto nasceu da iniciativa de médicos locais, que apontam falta de modernização na rede hospitalar da região. A maior parte dos hospitais da cidade foi construída entre as décadas de 1940 e 1970, e o Unique busca atender essa demanda reprimida, oferecendo uma estrutura hospitalar mais recente e integrada.
Segundo Semerdjian, há crescente interesse de franquias nacionais dos setores óptico, alimentício e hospitalar pelas lojas do centro comercial. No setor clínico, laboratórios, clínicas médicas e grupos de diagnóstico estão entre os potenciais compradores. O estacionamento está atualmente operado por uma rede especializada, uma das maiores do país.
A venda ocorre em dois ciclos, de 27 a 30 de outubro e de 30 de outubro a 14 de novembro. As unidades podem ser adquiridas de forma fracionada ou em conjunto, com preços iniciais abaixo de R$ 200 mil e condições facilitadas. A comercialização é exclusiva da plataforma Vendas Judiciais, onde estão disponíveis o prospecto técnico e os agendamentos de visita.