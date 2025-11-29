Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Venda da fatia da revista The Economist mobiliza ultrarricos

É a primeira vez, em uma década, que uma fatia desse porte está à venda. A última grande movimentação ocorreu em 2015, quando a Pearson vendeu seus 50% ao grupo Exor por 469 milhões de libras

A publicação inglesa, fundada em 1843, atravessou guerras, revoluções tecnológicas e crises de credibilidade na imprensa (PHILIPPE LOPEZ / Equipe/Getty Images)

A publicação inglesa, fundada em 1843, atravessou guerras, revoluções tecnológicas e crises de credibilidade na imprensa (PHILIPPE LOPEZ / Equipe/Getty Images)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 09h54.

Tudo sobreMercado editorial
Saiba mais

A possível mudança acionária em um dos veículos mais influentes do mundo voltou a movimentar o mercado global de mídia. A participação de 27% da família Rothschild no The Economist atraiu pelo menos uma dúzia de interessados - entre bilionários, fundos e grupos de comunicação — à medida que o prazo para manifestações de interesse se encerrou nesta sexta-feira, segundo a Reuters.

É a primeira vez, em uma década, que uma fatia desse porte está à venda. A última grande movimentação ocorreu em 2015, quando a Pearson vendeu seus 50% ao grupo Exor, da família italiana Agnelli, por 469 milhões de libras.

A operação agora é vista como histórica por especialistas brasileiros, tanto pela relevância da revista quanto pelos impactos simbólicos de sua governança editorial, conhecida pela rigidez contra interferência externa.

“Não é um ativo qualquer”, diz especialista brasileira

A venda de uma fatia da The Economist não pode ser tratada como um negócio comum, afirma Adriana Melo, mentora financeira e CFO com mais de duas décadas de experiência em finanças corporativas, planejamento, controladoria e tributário. Hoje é líder da área de finanças da SAS Brasil.

“Quando uma participação da Economist vai à venda, não estamos falando de um ativo qualquer. Não é todo dia que um investimento de tamanho pedigree aparece no mercado”, afirma.

A publicação inglesa, fundada em 1843, atravessou guerras, revoluções tecnológicas e crises de credibilidade na imprensa - mantendo um posicionamento editorial firme, liberal, pró-mercado e reconhecido mundialmente pela precisão analítica.

“A revista vende discernimento. Ela é conhecida pela independência editorial e pela capacidade de explicar o mundo em poucas páginas. Até ministros das Finanças citam a revista em reuniões fechadas, bancos centrais usam suas análises como referência histórica e universidades a tratam como material complementar em economia e política”, diz Melo.

A Economist Group tem hoje cerca de mil acionistas, segundo a Reuters. Os maiores são a Exor, com 43,4%, e os Rothschild, com 27% - justamente a fatia à venda. O modelo de governança impede que qualquer indivíduo ou empresa controle o grupo, protegendo a independência editorial por meio de um conselho com poder de veto.

Melo reforça que a família Rothschild está em um processo de reorganização patrimonial e sucessória, priorizando liquidez e investimentos alinhados a causas pessoais e ESG.

“Não é fuga, é estratégia. Eles entendem que é uma excelente hora para vender — a Economist é lucrativa, cresce digitalmente e vale cerca de 800 milhões de libras”, afirma.

Influência, poder e geopolítica: por que a venda importa

O economista Igor Lucena, doutor em relações internacionais, aponta que a The Economist tem um papel histórico na formação do pensamento liberal e no debate econômico global.

“Durante muito tempo, ela foi uma espécie de registro intelectual do desenvolvimento das ideias liberais, do livre comércio e da diplomacia econômica moderna. É um periódico que influencia governos, mercados e universidades”, afirma.

A venda da fatia dos Rothschild, no entanto, carrega impacto simbólico.

“A mudança de mãos de uma publicação de 180 anos é significativa. Vivemos um mundo com informação demais e conhecimento de menos. A Economist é um dos poucos veículos que quebra esse paradigma: é pequena, direta, e tem muito conhecimento”, diz Lucena.

Por que ultrarricos querem comprar a participação

O interesse pela fatia dos Rothschild na The Economist vai muito além do retorno financeiro. Embora a revista seja um negócio sólido — com receita de 170 milhões de libras e lucro operacional de 20 milhões de libras nos seis meses encerrados em setembro de 2025, alta de 23% na comparação anual — seu valor simbólico pesa tanto quanto o econômico.

A venda da participação, segundo a Reuters, inclui cerca de 20% das ações com direito a voto, e pode avaliar o grupo em cerca de 800 milhões de libras. Mas o que realmente atrai potenciais compradores é o poder de influência associado ao título.

Dois executivos seniores do setor de mídia nos Estados Unidos disseram à agência que um stake na The Economist funciona como um passaporte para círculos exclusivos do poder global. Um CEO resumiu assim. “Mesmo se você estiver em Davos, que é lotado de pessoas influentes, a Economist te dá respeito. Ela abre portas.”

Para a especialista em finanças Adriana Melo, o apelo é evidente. “É uma instituição que molda debates, incomoda governos, afeta mercados e ajuda a definir a agenda econômica global. Ela é um instrumento de interpretação do mundo”, afirma.

O que esperar daqui para frente

A venda deve se estender pelos próximos meses e será acompanhada de perto por governos, investidores, acadêmicos e analistas de mídia.

O estatuto impede que o comprador tenha controle editorial. Ainda assim, a mudança de um acionista tão simbólico quanto a família Rothschild pode alterar dinâmicas internas de influência, alianças e relações diplomáticas.

Para Melo, contudo, a essência deve permanecer intacta.

“Em tese, a entrada de um novo comprador não muda o DNA da revista. A governança foi feita para blindar isso — e seguirá como uma das últimas barreiras de proteção à independência editorial no mundo.”

E, para Lucena, o cenário reforça a relevância da mídia de credibilidade.

“Vivemos um mundo com excesso de informação e falta de conhecimento. Por isso, publicações como a Economist seguem essenciais — e valiosas.”

Acompanhe tudo sobre:ComprasThe EconomistMercado editorial

Mais de Negócios

Como esta empresa de refeições corporativas dobrou receitas em 12 meses

Como uma marca de chocolate saiu do anonimato e passou a valer US$ 230 milhões

Começou sem capital e manteve a equipe intacta — hoje lidera uma gigante de US$ 17 bi

Videotelemetria com IA da Geotab: o fim das dúvidas na gestão de frotas

Mais na Exame

Mercados

Alta do ouro impulsiona garimpo amador nas montanhas da Califórnia

Brasil

Defendida por Lula, isenção de IR de PLR pode custar até R$ 11 bi por ano

Esporte

Palmeiras e Flamengo dominam futebol brasileiro com títulos e boa gestão

Carreira

Copacabana Palace cria escala 5x2 para cerca de 600 funcionários