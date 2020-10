Vem aí Melhores e Maiores, o “Oscar” das empresas brasileiras

Todos os anos, o Oscar, oficialmente chamado de Prêmios da Academia, premia as melhores produções e as melhores atrizes e atores do cinema. Todos os anos, MELHORES E MAIORES avalia e premia as empresas brasileiras que conseguiram o melhor resultado no ano anterior. É o “Oscar das empresas brasileiras”. Organizado há 47 anos pela EXAME, MELHORES E MAIORES é o mais respeitado ranking de negócios no Brasil.

É o maior consolidado de empresas, resultados financeiros e informações corporativas do país. Depois de quatro décadas, este ano o evento vem com novidades no impresso, digital e no lançamento, com novo conceito visual acompanhando a identidade da nova EXAME.

“Sabemos o quanto essas informações são úteis como referência para tomada de decisões empresariais, o que apenas consolida o nosso papel como mídia mais relevante para as lideranças”, explica Pedro Thompson, CEO da EXAME.

A publicação, que será veiculada na edição de 20 de novembro da revista EXAME, trará o perfil das companhias que mais se destacaram na economia, com entrevistas dos empresários e CEOs, a partir da avaliação dos resultados de 2019 – são empresas que conseguiram alcançar um desempenho acima da média em meio à turbulência dos últimos anos. Os resultados são compilados em diversos rankings:

As 1.000 maiores empresas por vendas

As 400 maiores do agronegócio

As 50 maiores seguradoras

Os 50 maiores bancos

As melhores em 20 setores

As melhores do agronegócio em 12 setores

As melhores e as piores

Serão analisados 20 setores da economia: Atacado; Autoindústria; Bens de Capital; Bens de Consumo; Eletroeletrônicos; Energia; Farmacêutico; Indústria da Construção; Indústria Digital; Infraestrutura; Mineração; Papel e Celulose; Química e Petroquímica; Saúde; Serviços; Siderurgia e Metalurgia; Telecomunicações; Têxtil; Transporte; e Varejo.

A metodologia de avaliação de MELHORES E MAIORES foi desenvolvida pela Fipecafi. A fundação é responsável pela coleta dos dados e pela elaboração dos rankings. Informações de mais de 3.000 empresas brasileiras foram avaliadas por uma equipe de profissionais qualificados dos setores contábil e financeiro.

Entre as novidades deste ano, será lançado o canal exclusivo do MELHORES E MAIORES no portal da EXAME, com acesso por todas as plataformas da publicação. As listas estarão disponíveis para consulta em uma ferramenta que permitirá a análise da evolução dos principais indicadores das 500 maiores.

O novo canal digital será permanente na plataforma EXAME e contará também com reportagens e cases das empresas premiadas.

“Com a nova identidade da EXAME, o mais amplo e prestigiado estudo sobre a evolução dos negócios no país também foi renovado. Criamos uma verdadeira enciclopédia das marcas, de forma que o banco de dados vai ficar disponível para os leitores da EXAME”, afirma Thompson.