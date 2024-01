Veja os 50 modelos de carros mais vendidos no Brasil em 2023

Por mais um ano, o Strada, da montadora italiana Fiat, liderou as vendas de veículos no Brasil. Foram 120.600 emplacamentos no carro, 8.144 a mais do que em 2022. Na segunda posição, ficou o Polo, da Volkswagen. O automóvel ganhou diversas posições em relação a 2022. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a Fenabrave.

Com alta de 10,7% sobre o resultado de novembro, o mês de dezembro registrou 400.020 emplacamentos, fazendo com que o ano de 2023 fechasse com alta de 12% sobre 2022. Todos os segmentos, à exceção de caminhões, registraram evolução no ano, com destaque para motocicletas (crescimento de 16,1%) e automóveis e comerciais leves (+11,3%).

“Foi um ano em que o setor automotivo demonstrou uma recuperação importante e que deve ser celebrada, tanto que foi a 1ª vez, desde 2019, que tivemos mais de 2 milhões de automóveis e comerciais leves emplacados no ano.", diz o presidente da Fenabrave, Andreta Júnior. "No entanto, temos que lembrar do impulso das medidas provisórias que estimularam o setor, o que mostra que é necessária a busca de soluções permanentes que mantenham o mercado aquecido".

O presidente faz referência às medidas do governo federal do final do primeiro semestre que baratearam, provisoriamente, veículos populares.

Para 2024, a previsão de crescimento nas vendas é, também, de 12%. Saiba mais: Fenabrave prevê crescimento de 12% das vendas de veículos em 2024

Neste ano, destaque também para a venda de veículos elétricos. A EXAME separou quais carros movidos à energia elétrica foram os mais vendidos de 2023. Confira: O carro elétrico caiu no gosto do brasileiro? Vendas batem recorde em 2023

Veja quais foram os 50 carros mais vendidos em 2023

Em 2023, a liderança das vendas se manteve com o comercial leve Strada, da marca italiana Fiat. O veículo, aliás, teve mais unidades vendidas do que em 2022. Apesar disso, alguns deles desvalorizaram no ano a ano. Veja quais tiveram as maiores desvalorizações: Fiat Strada, Chevrolet Onix, HB20 e outros: carros mais vendidos de 2023 desvalorizaram até 19%

1º) Strada (Fiat)

Strada, da montadora italiana Fiat

Total vendido em 2023: 120.600

Total vendido em 2022: 112.456

Posição em 2022: 1º (manteve-se)

2º) Polo (Volkswagen)

Volkswagen Polo Sedan

Total vendido em 2023: 111.242

Total vendido em 2022: 8.193

Posição em 2022: não apareceu no Top 50

3º) Onix (Chevrolet - General Motors)

Chevrolet Onix, montado pela General Motors

Total vendido em 2023: 102.043

Total vendido em 2022: 85.252

Posição em 2022: 3º (manteve-se)

4º) HB20 (Hyundai)

HB20, da sul-coreana Hyundai

Total vendido em 2023: 88.805

Total vendido em 2022: 96.255

Posição em 2022: 2º (caiu duas posições em 2023)

5º) Onix Plus (Chevrolet - General Motors)

Chevrolet Onix Plus

Total vendido em 2023: 74.887

Total vendido em 2022: 75.243

Posição em 2022: 4º (caiu uma posição em 2023)

6º) Mobi (Fiat)

Mobi, da montadora Fiat

Total vendido em 2023: 73.428

Total vendido em 2022: 72.756

Posição em 2022: 5º (caiu uma posição em 2023)

7º) T-Cross (Volkswagen)

Carro SUV T-Cross da Volkswagen

Total vendido em 2023: 72.441

Total vendido em 2022: 65.341

Posição em 2022: 8º (ganhou uma posição em 2023)

8º) Argo (Fiat)

Argo, da montadora Fiat

Total vendido em 2023: 66.717

Total vendido em 2022: 64.016

Posição em 2022: 9º (ganhou uma posição em 2023)

9º) Tracker (Chevrolet - General Motors)

Chevrolet Tracker foi o SUV mais vendido do Brasil em 2022

Total vendido em 2023: 66.643

Total vendido em 2022: 70.806

Posição em 2022: 7º (caiu duas posições em 2023)

10º) Creta (Hyundai)

Hyundai Creta

Total vendido em 2023: 65.817

Total vendido em 2022: 62.651

Posição em 2022: 11º (ganhou uma posição em 2023)

11º) Kwid (Renault)

Total vendido em 2023: 63.317

Total vendido em 2022: 57.388

Posição em 2022: 12º (ganhou uma posição em 2023)

12º) Compass (Jeep)

Total vendido em 2023: 59.106

Total vendido em 2022: 63.564

Posição em 2022: 10º (caiu duas posições em 2023)

13º) Nivus (Volkswagen)

Total vendido em 2023: 52.103

Total vendido em 2022: 39.463

Posição em 2022: 20º (ganhou sete posições em 2023)

14º) Toro (Fiat)

Total vendido em 2023: 51.303

Total vendido em 2022: 49.567

Posição em 2022: 13º (caiu uma posição em 2023)

15º) Kicks (Nissan)

Total vendido em 2023: 50.788

Total vendido em 2022: 38.983

Posição em 2022: 21º (ganhou seis posições em 2023)

16º) Cronos (Fiat)

Total vendido em 2023: 50.755

Total vendido em 2022: 41.680

Posição em 2022: 19º (ganhou três posições em 2023)

17º) HR-V(Honda)

Total vendido em 2023: 48.054

Total vendido em 2022: 15.404

Posição em 2022: 37º (ganhou 19 posições em 2023)

18º) Renegade (Jeep)

Total vendido em 2023: 47.389

Total vendido em 2022: 51.398

Posição em 2022: 13º (caiu cinco posições em 2023)

19º) Saveiro (Volkswagen)

Total vendido em 2023: 46.600

Total vendido em 2022: 23.422

Posição em 2022: 27º (ganhou oito posições em 2023)

20º) Hilux (Toyota)

Total vendido em 2023: 46.200

Total vendido em 2022: 48.606

Posição em 2022: 16º (caiu quatro posições em 2023)

Confira o restante da lista dos mais vendidos em 2023