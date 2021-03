Veja lista com os dez carros mais roubados e furtados no Brasil

A lista de carros com mais casos de roubos e furtos no Brasil em 2020 foi liderada por modelos sedan. Nos três primeiros lugares, estão as marcas Voyage, da Volskwagen, seguido pelo Renault Logan e pelo Fiat Siena.

Os dados são da Ituran Brasil, empresa de monitoramento veicular. O levantamento considerou o total de cada modelo dentro da base da empresa.

Segundo a empresa, a preferência por sedans acontece porque os modelos costumam ter mais modelos em desmanches clandestinos.

O percentual do Voyage, por exemplo, que é o maior, é de 2,6. De cada 1.000 Voyages na base de clientes da Ituran, 26 foram roubados/furtados em 2020.

O líder do ranking é o Voyage, com 2,6% do total de carros do modelo na base da Ituran Brasil, seguido pelo Logan (2,5%) e pelo Siena (2,3%), completando o “pódio”.

Ônix, Prisma, Uno, Ka e Fiorino vêm na sequência, todos com 2% cada. A lista do Top10 se completa com Palio e HB20, com 1,9% cada um.