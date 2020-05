Para além do exame de Bolsonaro: laboratórios oferecem testes de covid-19

Laboratórios de medicina diagnóstica estão oferecendo testes de covid-19 para o público via sistema de drive-thru ou em casa. Em alguns laboratórios, esses testes antes eram oferecidos somente para pacientes internados, a pedido dos hospitais. Agora, podem ser acessados pelo público, com preço entre 210 reais e 550 reais. Alguns laboratórios exigem o pedido de um médico para realizar o exame para o novo coronavírus, outros não.

Dentre os laboratórios que oferecem o serviço para o público está o Fleury, que antes fazia o exame apenas para os hospitais parceiros. Agora oferece testes pelo método RT-PCR (que analisa a presença do vírus em secreção respiratória) e pelo método sorológico (coleta de sangue) em unidades e via atendimento em casa. Tem ainda a modalidade drive-thru para pacientes em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Segundo o Fleury, o teste RT-PCR é recomendado para pessoas que possuam sintomas da Covid-19, com duração entre 3 e 7 dias. Já o teste com amostra de sangue pode ser realizada sempre após os primeiros 7 dias e, preferencialmente, após 10 dias desde o início dos sintomas. Os dois exames exigem agendamento e o pedido de um médico.

O RT-PCR custa 282 reais para profissionais de saúde e 470 reais para o público em geral. O teste sorológico custa 550 reais. Os resultados ficam prontos em dois dias úteis para testes feitos no estado de São Paulo, e três dias úteis para outras regiões.

O laboratório CDB também oferece o teste de covid-19 via drive-thru na cidade de São Paulo e atendimento domiciliar em algumas cidades da região metropolitana de São Paulo. O laboratório trabalha com o teste PCR, com coleta nas secreções nasais, e o teste rápido, que detecta anticorpos contra o vírus no sangue e é realizado através de picada no dedo. O laboratório explica que o teste rápido é mais efetivo se realizado após 10 dias de contato com o vírus ou aproximadamente 7 dias após o início dos sintomas.

A recomendação do laboratório é que o exame seja feito com pedido médico. No entanto, com alguns consultórios fechados devido à pandemia, o laboratório passou a disponibilizar um departamento médico para atender aos pacientes sem pedido.

O teste PCR custa 350 reais na modalidade drive-thru, e 390 reais na modalidade em casa. O teste rápido custa 210 reais no drive-thru e 250 em casa. O resultado do teste rápido sai em até três horas, para todas as regiões onde o laboratório atua. O teste PCR fica pronto em até três dias em São Paulo e quatro dias para as demais regiões.

O Labi oferece o teste PCR via coleta domiciliar. O agendamento deve ser feito no site, e o paciente não precisa de pedido médico para realizar o exame. A indicação é para pessoas com sintomas graves de covid-19 por mais de 24 horas. O resultado é entregue em até 5 dias úteis após a coleta e o custo é de 298,08 à vista ou 331,20 divididos em três vezes.