Veja como esses snacks caseiros fritos em sebo podem virar negócio de US$ 250 milhões

Durante um encontro casual em Miami, Seth Goldstein foi alvo de uma provocação do amigo Steven Rofrano por comer Tostitos, um snack industrializado.

A conversa, inicialmente despretensiosa, resultou em uma reflexão sobre os ingredientes presentes nos alimentos industrializados, especialmente os óleos vegetais. Dali surgiu a ideia de criar uma alternativa mais saudável: chips fritos em sebo bovino.

Assim nasceu a Ancient Crunch, detentora das marcas MASA e Vandy, que transformou uma ideia inusitada em um caso milionário. As informações foram retiradas do site Entrepreneur.

Investimento próprio e gestão de risco

Com bagagem no setor financeiro, Goldstein usou sua experiência para dar os primeiros passos com segurança. Ele e Steven investiram US$ 250 mil do próprio bolso para iniciar o negócio.

Seth contava com uma reserva acumulada em sua atuação como VP de um fundo de private equity. Steven teve um ganho considerável ao vender imóveis adquiridos na pandemia.

A startup captou, até agora, US$ 14 milhões em investimentos externos, mas a dupla admite que a necessidade de capital foi maior do que o previsto.

Fábrica própria: um salto ousado e estratégico

Ao contrário da maioria das marcas de bens de consumo, que terceirizam a produção, a Ancient Crunch optou por construir sua própria fábrica. Isso porque a técnica de fritura com sebo bovino não era atendida por nenhuma indústria convencional.

A decisão trouxe desafios logísticos e operacionais, mas também garantiu controle total da produção, o que se traduziu em um produto único no mercado. Quando a demanda superou as expectativas e causou uma ruptura de estoque, a empresa reagiu rapidamente: comprou novas fritadeiras e ampliou a operação.

Projeções agressivas: de US$ 10 milhões para US$ 250 milhões

Em apenas dois anos, a Ancient Crunch saiu de US$ 30 mil por mês para quase US$ 10 milhões em faturamento anual. E a meta para 2026 é ambiciosa: alcançar US$ 250 milhões.

Por trás desses números está uma gestão centrada em análise de performance, controle financeiro e decisões de alto impacto. Goldstein, que hoje trabalha cerca de 50 horas por semana, afirma que seu papel varia conforme o “maior incêndio do dia”, seja captação de recursos, marketing digital ou negociação com varejistas.

O conselho de Seth para quem quer empreender é direto: “Faça algo que as pessoas queiram, e coloque isso na frente de 100 milhões de pessoas o mais rápido possível”.

Gestão financeira como diferencial competitivo

Para quem deseja empreender, ou mesmo escalar sua carreira, a história da Ancient Crunch é um retrato claro de como a fluência em finanças corporativas pode definir o sucesso de um negócio.

A capacidade de atrair capital, construir um modelo escalável, gerir riscos e entender margens e canais de distribuição é essencial. Nesse contexto, não basta ter uma boa ideia ou um produto diferenciado. É preciso saber transformá-los em números sólidos.

