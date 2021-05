Veja como acertar na escolha e na gestão de fornecedores

A pandemia colocou em xeque a resiliência de muitas empresas, assim como a capacidade de entrega de fornecedores, que por falta de matéria-prima ou insumo não conseguiram cumprir com os prazos de entrega. Ao mesmo tempo, mostrou quanto é importante que as companhias façam uma boa gestão de sua cadeia, optando por parceiros que sejam socialmente responsáveis e alinhados aos seus princípios.

“Falar sobre sustentabilidade do muro para dentro da empresa é uma ilusão. Se você trabalha com uma cadeia de valor, deve prestar um serviço com laços e elos sustentáveis e que atendam a indicadores relacionados a ESG (sigla, em inglês, para governança ambiental, social e corporativa)”, explica Elaine Moreira, diretora comercial da Ambipar.

A especialista alerta que, em tempos de redes sociais, as empresas ficam ainda mais expostas. “Os consumidores percebem a ligação delas com seus fornecedores e cobram uma postura responsável”. Quem se arrisca, corre o risco de ser ‘cancelado’.

Gestão e homologação de fornecedores

Para evitar que o pior aconteça, a Ambipar – líder em gestão ambiental e primeira empresa do setor listada na B3 – disponibiliza um sistema chamado Ímpar para ajudar seus clientes a acertar na escolha e na gestão de seus fornecedores. Usada por grandes empresas, a ferramenta cria fluxos rigorosos e ao mesmo tempo práticos para controlar a entrada dos fornecedores e a conduta deles durante a vigência do contrato.

Por meio dessa tecnologia é possível saber, por exemplo, se a empresa contratada possui licenças, autorizações e alvarás exigidos, e se os seus colaboradores estão devidamente capacitados, equipados e com exames médicos em dia. O software, explica Elaine, controla e homologa mais de 1.500 documentos relacionados a temas ambientais, sociais, trabalhistas e de consumo.

“Os fornecedores são peças-chave para que toda a estrutura de uma empresa funcione da maneira adequada. Portanto, qualquer problema com um serviço malfeito, um fornecedor sem licença, um serviço análogo à escravidão ou um produto estragado pode comprometer a cadeia inteira do negócio”, alerta Elaine.

Sob o ponto de vista legal, a especialista explica que, de forma geral, a responsabilidade no caso da contratação de fornecedores é solidária, mas reforça que cabe à empresa olhar com atenção para sua cadeia de suprimentos. “Uma empresa que gera resíduo, por exemplo, é responsável por ele. Se acontecer qualquer impacto negativo ou dano, a responsabilidade é de quem contratou, uma vez que a responsabilidade ambiental é objetiva e não subjetiva”, diz a especialista da Ambipar. “Você pode terceirizar sua cadeia de fornecimento; mas sua responsabilidade não.”

