Veja a estratégia de marketing que fez essa marca ultrapassasse a Toyota

Em 2025, a Hello Kitty movimentou mais o mercado financeiro japonês do que a Toyota, maior montadora do país. A Sanrio, empresa dona da marca, superou a gigante automobilística em valorização na Bolsa de Tóquio durante o mês de maio, um feito que ganhou manchetes internacionais, como destacou a Bloomberg.

Mas o que está por trás dessa valorização? Spoiler: não é sorte, é marketing.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

Quando o valor da marca fala mais alto que a indústria

Mais do que um personagem fofo, a Hello Kitty é um ativo de marca com presença global, construído com consistência, estratégia e inteligência emocional.

O que a Sanrio fez foi transformar o posicionamento da sua marca em um império, com presença nos mercados de moda, beleza, entretenimento, brinquedos e luxo. A força do símbolo é tamanha que atravessa gerações e culturas — e agora também impacta diretamente o mercado financeiro.

Para quem atua com marketing (seja como analista, coordenador, gerente ou empreendedor), essa movimentação deixa um recado claro: Uma boa construção de marca gera valor de mercado.

Quer saber mais sobre o marketing? Inscreva-se AQUI e acompanhe quatro aulas virtuais e com certificado EXAME + Saint Paul sobre o tema; o treinamento tem duração de três horas e a última aula é ao vivo

A Sanrio conseguiu atrair investidores não por seu parque fabril, mas por algo intangível: a força da sua marca. E o impacto disso foi visível: as ações subiram mais do que as da Toyota, uma empresa que movimenta bilhões com produção industrial.

Esse é um alerta valioso para quem gere orçamentos de marketing, desenha estratégias de posicionamento ou empreende: a construção de marca é um investimento de longo prazo que pode gerar retorno financeiro direto. E, cada vez mais, é esse tipo de ativo simbólico que atrai não só consumidores, mas também investidores.

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

Destaque-se no mercado com estratégia e performance



Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga