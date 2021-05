"Varig da Itapemirim" deverá vender passagens aéreas nesta semana

A ITA Transportes Aéreos, nova companhia da Itapemirim, deverá voar pela primeira vez no dia 30 de julho. Mas as vendas de passagens estão previstas para sexta-feira (14), de acordo com entrevista de Tiago Senna, presidente da empresa, ao Canal ASA. E a novata também deixou escapar quais serão os nove destinos, incluindo os três centros de operação já anunciados.

Enquanto os aeroportos de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e Guarulhos (SP), servirão de hub, a ITA também voará a Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São José dos Pinhais (PR) e Vitória (ES). Só que, por ora, segue sob sigilo qual será a rota inaugural – e quando todos os trajetos previstos na malha aérea estarão disponíveis aos clientes.

As empresas do futuro estão aqui. Conheça os melhores investimentos em ESG na EXAME Invest Pro

Com planos para dez aeronaves na frota, a companhia aérea já recebeu duas unidades do Airbus A320 de geração anterior, que recebem o “sobrenome” ceo para indicar os motores menos eficientes e que também é operado pela Latam no país. Com capacidade para transportar até 180 passageiros, o avião deverá ter a configuração de 162 assentos da finada Avianca Brasil.

Instagram: postagem revelou os destinos Instagram: postagem revelou os destinos

Esse será o terceiro aposta do Grupo Itapemirim – fundado há 67 anos – com a aviação: nos anos 1990, a empresa criou uma divisão de carga operada com jatos Boeing 727 e, há cerca de quatro anos, tentou adquirir a Passaredo (que foi rebatizada como Voepass em 2019). Mas nenhuma dessas tentativas deu certo. Desta vez, o plano já prevê integração com a malha rodoviária.

Com mais de 300 ônibus, a Viação Itapemirim atende 2.700 cidades de 19 estados brasileiros. Fora isso, a ideia é incluir mais oito destinos aéreos até o fim deste ano, totalizando 17 localidades somente com aeronaves, de acordo com o Ministério do Turismo. Também faz parte do grupo uma divisão focada em transporte urbano, com veículos leves sobre trilhos (VLTs) e metrôs.

Procurada, a ITA Transportes Aéreos diz que a entrevista do presidente da companhia foi uma "conversa informal", sem confirmar a data de início das operações e da venda de passagens.

Quais são as tendências entre as maiores empresas do Brasil e do mundo? Assine a EXAME e saiba mais.