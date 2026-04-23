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'Vamos dar um soco na cara do hoje!' 20 Frases que já motivaram empreendedores de sucesso

De Steve Jobs a segredos de família, conheça as 20 frases que moldam a mentalidade de CEOs de alto impacto

Descubra como grandes empreendedores utilizam a psicologia da liderança para transformar obstáculos em lucro e crescimento. (Bloomberg / Colaborador/Getty Images)

Descubra como grandes empreendedores utilizam a psicologia da liderança para transformar obstáculos em lucro e crescimento. (Bloomberg / Colaborador/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de abril de 2026 às 15h12.

No competitivo ecossistema das startups e grandes corporações, a diferença entre o fracasso e um valuation bilionário muitas vezes reside na mentalidade de quem toma as decisões.

Em um cenário onde a eficiência operacional é testada diariamente, fundadores de sucesso buscam em mantras e citações o combustível necessário para manter o foco e a clareza estratégica. O "combate diário" nas trincheiras dos negócios exige mais do que conhecimento técnico; exige uma estrutura psicológica capaz de converter obstáculos em vantagens competitivas.

Da filosofia de inovação de Steve Jobs à disciplina férrea de atletas de elite, as máximas adotadas por líderes modernos refletem um compromisso inegociável com a excelência.

Essas frases não são apenas palavras motivacionais, mas sim diretrizes operacionais que moldam a cultura das empresas e influenciam diretamente a produtividade das equipes. No mundo dos negócios, onde o tempo é o ativo mais escasso, uma frase curta pode servir como o norte necessário para atravessar momentos de incerteza econômica e pivots estratégicos.

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A psicologia da liderança aplicada à eficiência nos negócios

Um dos maiores desafios para qualquer executivo é o chamado "síndrome do impostor", que pode paralisar a tomada de decisão. Líderes como Mina Park e Ricardo Marquez, da Crispy Chicken, adotam o mantra de que "ninguém realmente sabe o que está fazendo" para nivelar o campo de jogo e reduzir a ansiedade.

Essa perspectiva humaniza o ambiente corporativo e permite que a inovação floresça sem o peso da perfeição imediata. Quando uma liderança entende que o aprendizado é contínuo, a empresa ganha agilidade para testar novos modelos de receita e estratégias de mercado.

Outro pilar fundamental é a busca incessante por soluções em vez de justificativas. O lema "encontre o caminho para vencer, não a desculpa para falhar" resume a mentalidade necessária para gerir unidades de negócios complexas.

Em vez de focar nas limitações de uma pequena empresa frente aos gigantes do setor, o foco é deslocado para resultados não convencionais e parcerias estratégicas. É essa determinação que permite que marcas emergentes desafiem líderes de categoria e conquistem fatias de mercado significativas.

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20 Frases que já motivaram empreendedores de sucesso

  1. “As pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que de fato o fazem.”Steve Jobs (citado por Oliver Kray).

  2. “O céu não é o limite, é apenas a vista.”Jennifer Jacobs (J Method).

  3. “Impossível tem muitas opções.”Jeff Frommer (MALKA Media).

  4. “Tudo é possível.”Randall Kaplan (Empreendedor serial).

  5. “Um mar calmo nunca fez um bom marinheiro.”Franklin D. Roosevelt (citado por Ana de Diego).

  6. “Um obstáculo pode ser um degrau, dependendo de como você o usa.”Ian Stewart (Done + Dusted).

  7. “Quando os jacarés estão mordendo seu traseiro, é difícil focar no fato de que você entrou ali para drenar o pântano.”Ian Stewart (sobre manter o foco sob pressão).

  8. “Você não pode ter medo de falhar cedo.”Sean Brown (GO VC).

  9. “Hoje eu farei o que os outros NÃO farão, para que amanhã eu possa conquistar o que os outros NÃO conseguem.”Jerry Rice (citado por Aonghus Shortt).

  10. “Vamos dar um soco na cara do dia de hoje.”Steve Werner (Lawn Buddy).

  11. “Encontre o caminho para vencer, não a desculpa para falhar.”Byron Ashley (Settebello Entertainment).

  12. “Faça a escalada sem a corda.”Jason Griffin Reidel (gorjana).

  13. “Ninguém sabe o que está fazendo.”Mina Park e Ricardo Marquez (sobre combater a síndrome do impostor).

  14. “A grandeza começa com a bondade.”Michelle McBride (GoodSport Nutrition).

  15. “Venha do coração.”Hindi Zeidman (The Ollie World).

  16. “Crie sua própria felicidade.”Rachel Apfel Glass (Glosslab).

  17. “Confie no timing.”Sean Brown (sobre janelas de oportunidade em investimentos).

  18. “Não aceite a palavra de ninguém como verdade absoluta.”Mantra "Nullius in Verba" (citado por Chris Masanto).

  19. “Foque em ajudar uma pessoa e dez amigos dela virão bater à sua porta.”Ryan Blaser (Test My Home).

  20. “Cada detalhe é vitalmente importante.”Sean Lupton-Smith (Electric Bike Company).

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