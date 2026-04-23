'Vamos dar um soco na cara do hoje!' 20 Frases que já motivaram empreendedores de sucesso

Descubra como grandes empreendedores utilizam a psicologia da liderança para transformar obstáculos em lucro e crescimento. (Bloomberg / Colaborador/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 23 de abril de 2026 às 15h12.
No competitivo ecossistema das startups e grandes corporações, a diferença entre o fracasso e um valuation bilionário muitas vezes reside na mentalidade de quem toma as decisões.
Em um cenário onde a eficiência operacional é testada diariamente, fundadores de sucesso buscam em mantras e citações o combustível necessário para manter o foco e a clareza estratégica. O "combate diário" nas trincheiras dos negócios exige mais do que conhecimento técnico; exige uma estrutura psicológica capaz de converter obstáculos em vantagens competitivas.
Da filosofia de inovação de Steve Jobs à disciplina férrea de atletas de elite, as máximas adotadas por líderes modernos refletem um compromisso inegociável com a excelência.
Essas frases não são apenas palavras motivacionais, mas sim diretrizes operacionais que moldam a cultura das empresas e influenciam diretamente a produtividade das equipes. No mundo dos negócios, onde o tempo é o ativo mais escasso, uma frase curta pode servir como o norte necessário para atravessar momentos de incerteza econômica e pivots estratégicos.
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Um dos maiores desafios para qualquer executivo é o chamado "síndrome do impostor", que pode paralisar a tomada de decisão. Líderes como Mina Park e Ricardo Marquez, da Crispy Chicken, adotam o mantra de que "ninguém realmente sabe o que está fazendo" para nivelar o campo de jogo e reduzir a ansiedade.
Essa perspectiva humaniza o ambiente corporativo e permite que a inovação floresça sem o peso da perfeição imediata. Quando uma liderança entende que o aprendizado é contínuo, a empresa ganha agilidade para testar novos modelos de receita e estratégias de mercado.
Outro pilar fundamental é a busca incessante por soluções em vez de justificativas. O lema "encontre o caminho para vencer, não a desculpa para falhar" resume a mentalidade necessária para gerir unidades de negócios complexas.
Em vez de focar nas limitações de uma pequena empresa frente aos gigantes do setor, o foco é deslocado para resultados não convencionais e parcerias estratégicas. É essa determinação que permite que marcas emergentes desafiem líderes de categoria e conquistem fatias de mercado significativas.
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“As pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que de fato o fazem.” – Steve Jobs (citado por Oliver Kray).
“O céu não é o limite, é apenas a vista.” – Jennifer Jacobs (J Method).
“Impossível tem muitas opções.” – Jeff Frommer (MALKA Media).
“Tudo é possível.” – Randall Kaplan (Empreendedor serial).
“Um mar calmo nunca fez um bom marinheiro.” – Franklin D. Roosevelt (citado por Ana de Diego).
“Um obstáculo pode ser um degrau, dependendo de como você o usa.” – Ian Stewart (Done + Dusted).
“Quando os jacarés estão mordendo seu traseiro, é difícil focar no fato de que você entrou ali para drenar o pântano.” – Ian Stewart (sobre manter o foco sob pressão).
“Você não pode ter medo de falhar cedo.” – Sean Brown (GO VC).
“Hoje eu farei o que os outros NÃO farão, para que amanhã eu possa conquistar o que os outros NÃO conseguem.” – Jerry Rice (citado por Aonghus Shortt).
“Vamos dar um soco na cara do dia de hoje.” – Steve Werner (Lawn Buddy).
“Encontre o caminho para vencer, não a desculpa para falhar.” – Byron Ashley (Settebello Entertainment).
“Faça a escalada sem a corda.” – Jason Griffin Reidel (gorjana).
“Ninguém sabe o que está fazendo.” – Mina Park e Ricardo Marquez (sobre combater a síndrome do impostor).
“A grandeza começa com a bondade.” – Michelle McBride (GoodSport Nutrition).
“Venha do coração.” – Hindi Zeidman (The Ollie World).
“Crie sua própria felicidade.” – Rachel Apfel Glass (Glosslab).
“Confie no timing.” – Sean Brown (sobre janelas de oportunidade em investimentos).
“Não aceite a palavra de ninguém como verdade absoluta.” – Mantra "Nullius in Verba" (citado por Chris Masanto).
“Foque em ajudar uma pessoa e dez amigos dela virão bater à sua porta.” – Ryan Blaser (Test My Home).
“Cada detalhe é vitalmente importante.” – Sean Lupton-Smith (Electric Bike Company).