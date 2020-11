Vale tem maior lucro da história para um 3º trimestre na América Latina

Em um cenário de preços elevados do minério de ferro, nem a pandemia foi capaz de afetar negativamente os resultados da Vale. Segundo levantamento da consultoria Economatica, o lucro da mineradora no terceiro trimestre, de 15,6 bilhões de reais, foi o maior já registrado por uma empresa de capital aberto para o período (em valores nominais).

O segundo maior lucro histórico também pertence à Vale, de 12,4 bilhões, em 2008.

Das 20 empresas de capital aberto mais lucrativas da América Latina, a Vale é a líder com 2,76 bilhões de dólares no trimestre, seguida pela mexicana América Movil (dona da Claro, com 851,7 milhões de dólares) e o Itaú Unibanco (796,3 milhões de dólares).

Entre os 20 maiores lucros, 12 são de empresas brasileiras e e seis de mexicanas. Peru e Colômbia têm uma companhia cada uma.

O setor de bancos registra seis empresas entre as 20 mais lucrativas da região, seguido por mineração, que possui três. Seguros e alimentos & bebidas participam com duas empresas cada. O maior crescimento percentual foi registrado pela Cyrela, do setor da construção.

Já em termos de receita, a Petrobras lidera os ganhos na América Latina. Segundo o levantamento da Economatica no terceiro trimestre, a petroleira estatal brasileira é a empresa de capital aberto com maior volume de receita líquida operacional de julho a setembro na região, totalizando 12,5 bilhões de dólares.

Das 20 maiores em receita da América Latina, nove são brasileiras, sete mexicanas, três chilenas e uma colombiana.

Os setores de petróleo e gás e comércio têm cinco nomes entre as 20 empresas de capital aberto com maior receita no terceiro trimestre de 2020, afirma a Economatica. Quatro são de alimentos e bebidas, duas de mineração.