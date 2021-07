Lucro da Vale dispara a US$ 7,59 bi no 2º trimestre

A mineradora Vale registrou lucro líquido de 7,586 bilhões de dólares no segundo trimestre, ante 995 milhões de dólares um ano antes, com forte alta do preço do minério de ferro em meio a uma demanda firme da China, segundo relatório financeiro da companhia publicado nesta quarta-feira.

O resultado, que ficou próximo da estimativa de analistas de 7,67 bilhões de dólares, segundo dados da Refinitiv, também cresceu ante o último trimestre, quando a empresa registrou 5,546 bilhões de dólares.

Encargos do impairment de ativos do negócio de carvão e provisão adicional relacionada à Fundação Renova, de 560 milhões de dólares, compensaram parcialmente os efeitos positivos.

Uma das maiores produtoras globais de minério de ferro, a empresa teve um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 11,038 bilhões de dólares entre abril e junho, ante 3,371 bilhões de dólares um ano antes.

A Vale destacou que a unidade de minerais ferrosos foi um dos principais fatores para o lucro, com o Ebitda ajustado do segmento somando 10,679 bilhões de dólares, 2,868 bilhões de dólares superior ao do primeiro trimestre, principalmente devido aos maiores preços de venda realizados e maiores volumes.

A receita de vendas da companhia somou 16,675 bilhões de dólares no segundo trimestre, mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2020, de 7,518 bilhões de dólares.

A Vale produziu 75,7 milhões de toneladas de minério de ferro no segundo trimestre, alta de 12% ante o mesmo período do ano anterior, avançando em seu plano de retomada e estabilização operacional.

PREÇOS EM ALTA

O preço de finos de minério de ferro realizado da Vale no segundo trimestre totalizou 182,8 dólares por tonelada, um aumento de 27,3 dólares por tonelada versus o primeiro trimestre. No mesmo período do ano passado, o valor de realização da commodity da empresa ficou em 88,9 dólares/tonelada.

A mineradora destacou que a manutenção da "oferta restrita" de minério de ferro e uma atividade econômica "muito forte" da China mantiveram o mercado "sub ofertado", elevando os preços acima dos 200 dólares por tonelada.

No entanto, para o segundo semestre, a empresa prevê um aumento da oferta de minério, enquanto a demanda pode ser impactada por cortes de produção devido a restrições ambientais na China.

O investimento total foi de 1,139 bilhão de dólares no segundo trimestre, 130 milhões acima do trimestre anterior, devido à aceleração dos investimentos nos projetos de expansão da mina de Voisey’s Bay, da planta de energia solar do Sol do Cerrado e no Serra Sul 120 mil toneladas por ano.

A empresa gerou fluxo de caixa livre operacional de 6,527 bilhões de dólares entre abril e junho, ficando 680 milhões de dólares acima do trimestre anterior.

A empresa encerrou o trimestre com dívida bruta de 12,154 bilhões de dólares, em linha com o trimestre anterior. A dívida líquida totalizou 738 milhões de dólares negativos no mesmo período, com a dívida líquida expandida em 11,448 bilhões de dólares.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso.