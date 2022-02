Vale tem lucro de US$ 5,4 bilhões no 4º trimestre e supera expectativas

A mineradora Vale teve lucro líquido de US$ 5,4 bilhões no quarto trimestre, ante US$ 739 milhões no mesmo período de 2020, informou a companhia nesta quinta-feira.

O valor superou as expectativas de analistas em pesquisa da Refinitiv, que previa um resultado líquido de US$ 4,7 bilhões.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado pro forma (excluindo despesas relacionadas a Brumadinho e à pandemia) somou US$ 6,96 bilhões entre outubro e dezembro, versus US$ 9,1 bilhões um ano antes.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso.